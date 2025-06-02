Угроза баллистики и "Шахедов": в ряде областей – тревога

Поздним ночью 2 июня российская армия запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Впоследствии добавилась угроза применения баллистики врагом.

Из-за этого по ряду областей начала распространяться воздушная тревога. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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