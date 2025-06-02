Угроза баллистики и "Шахедов": в ряде областей – тревога
Поздним ночью 2 июня российская армия запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Впоследствии добавилась угроза применения баллистики врагом.
Из-за этого по ряду областей начала распространяться воздушная тревога. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА засекли – на западе Сумщины. Херсон – в вашем направлении вражеские БпЛА. Киевская, Полтавская области – угроза применения врагом ударных БпЛА. В Киеве отбой. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину. Информация о движении вражеских БПЛА: Воздушная тревога связана с угрозой применения ракетного вооружения! Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги, Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах! Ракета продолжает движение в направлении Киевской области. Тревога в Киеве. Ракета на Черниговщине в юго-западном направлении. Киевская область – ракетная опасность! Воздушная тревога в Киевской области. Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения! Внимание! Харьков! К вам с севера вражеские БПЛА! Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА. Вражеские БПЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курс – южный/юго-западный. Вражеские БПЛА с севера Сумщины, курсом на Черниговщину. Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА. Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
– на севере, востоке и юге Черниговщины.
– на востоке Донецкой области.
– на северо-востоке Харьковщины, и на Харьковщине.
– написали в КГВА.
– написал глава КГВА Тимур Ткаченко.
БПЛА засекли
– на западе Сумщины.
Херсон – в вашем направлении вражеские БпЛА.
Киевская, Полтавская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
В Киеве отбой.
Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину.
Информация о движении вражеских БПЛА:
Воздушная тревога связана с угрозой применения ракетного вооружения! Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги,
Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах!
Ракета продолжает движение в направлении Киевской области.
Тревога в Киеве.
Ракета на Черниговщине в юго-западном направлении. Киевская область – ракетная опасность!
Воздушная тревога в Киевской области.
Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения!
Внимание! Харьков! К вам с севера вражеские БПЛА!
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Вражеские БПЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курс – южный/юго-западный.
Вражеские БПЛА с севера Сумщины, курсом на Черниговщину.
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.