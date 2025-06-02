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24 Канал Новости Украины Угроза баллистики и "Шахедов": в ряде областей – тревога
2 июня, 02:45
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Угроза баллистики и "Шахедов": в ряде областей – тревога

Владислав Кравцов

Поздним ночью 2 июня российская армия запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Впоследствии добавилась угроза применения баллистики врагом.

Из-за этого по ряду областей начала распространяться воздушная тревога. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Угроза баллистики: третий раз за день тревога звучала на большей части Украины, в частности в Киеве

Что известно о воздушной тревоге

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Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

 

03:36, 02 июня

БПЛА засекли

– на западе Сумщины.
– на севере, востоке и юге Черниговщины.
– на востоке Донецкой области.
– на северо-востоке Харьковщины, и на Харьковщине.

03:31, 02 июня

Херсон – в вашем направлении вражеские БпЛА.

03:20, 02 июня

Киевская, Полтавская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

03:07, 02 июня

В Киеве отбой.

03:04, 02 июня

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Донетчину.

03:01, 02 июня

Информация о движении вражеских БПЛА:

  • БПЛА в центральной части Сумщины, курс – южный/юго-западный;
  • БПЛА на востоке Черниговщины, курс – южный/юго-западный;
  • БПЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северный/северо-восточный.
02:56, 02 июня

Воздушная тревога связана с угрозой применения ракетного вооружения! Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги,
– написали в КГВА.

02:54, 02 июня

Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах!
– написал глава КГВА Тимур Ткаченко.

02:51, 02 июня

Ракета продолжает движение в направлении Киевской области.

02:50, 02 июня

Тревога в Киеве.

02:49, 02 июня

Ракета на Черниговщине в юго-западном направлении. Киевская область – ракетная опасность!

02:48, 02 июня

Воздушная тревога в Киевской области.

02:45, 02 июня

Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения!

02:32, 02 июня

Внимание! Харьков! К вам с севера вражеские БПЛА!

02:27, 02 июня

Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

02:22, 02 июня

Вражеские БПЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курс – южный/юго-западный.

02:13, 02 июня

Вражеские БПЛА с севера Сумщины, курсом на Черниговщину.

02:05, 02 июня

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

01:24, 02 июня

Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.