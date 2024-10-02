Россияне снова пустили "Шахеды" по Украине: в ряде областей тревога

Российская армия вечером 2 октября пустила по Украине свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей была воздушная тревога.

Сначала угроза была для жителей Северо-Восточного региона. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытия гражданской защиты, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

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