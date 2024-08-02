"Шахеды" снова атакуют Украину: в ряде областей звучит воздушная тревога
Российская армия в ночь со 2 на 3 августа запустила по Украине свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Под угрозой оказался ряд областей нашего государства.
Сначала тревога распространилась на восточные регионы Украины. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Интересно Украина впервые совершила больше атак дронами дальнего радиуса действия, чем Россия, – Forbes
Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
В Киевской области – воздушная тревога. Воздушные силы пишут, что группа ударных БпЛА с Черниговской области направляется в вашем направлении! Внимание! Угроза применения вражеских БПЛА с южного направления. Внимание! Полтавская область – несколько групп ударных БПЛА с Сумской области в вашем направлении! В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие. Внимание! Группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движутся в направлении Черниговской.
В Киевской области – воздушная тревога. Воздушные силы пишут, что группа ударных БпЛА с Черниговской области направляется в вашем направлении!
Внимание! Угроза применения вражеских БПЛА с южного направления.
Внимание! Полтавская область – несколько групп ударных БПЛА с Сумской области в вашем направлении!
В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие.
Внимание! Группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движутся в направлении Черниговской.