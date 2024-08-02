"Шахеды" снова атакуют Украину: в ряде областей звучит воздушная тревога

Российская армия в ночь со 2 на 3 августа запустила по Украине свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Под угрозой оказался ряд областей нашего государства.

Сначала тревога распространилась на восточные регионы Украины. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Интересно Украина впервые совершила больше атак дронами дальнего радиуса действия, чем Россия, – Forbes

Что известно о воздушной тревоге

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме