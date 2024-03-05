Россия пустила несколько групп "Шахедов": в Одесской области взрывы, в ряде областей тревога

Российская армия поздно вечером 5 марта запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Тревоги раздавались в восточных и южных областях нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где раздается сигнал воздушной тревоги направляться в укрытие, ведь это поможет уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

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