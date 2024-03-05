Россия пустила несколько групп "Шахедов": в Одесской области взрывы, в ряде областей тревога

5 марта 2024, 22:56
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Российская армия поздно вечером 5 марта запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Тревоги раздавались в восточных и южных областях нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где раздается сигнал воздушной тревоги направляться в укрытие, ведь это поможет уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
 

23:00, 05 марта

Воздушная тревога 5 марта

  • Сейчас тревога звучит в таких областях Украины:
  • Одесская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Запорожская;
  • Днепропетровская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • АР Крым.

Воздушная тревога 5 марта / Скриншот 24 Канала

22:56, 05 марта

Воздушные силы предупредили, что ударные БПЛА, предположительно, "Шахед" идут из Черного моря в направлении Одесской области.

22:53, 05 марта

Группа ударных БПЛА движутся по территории Херсонской области, в направлении Николаевской области.

22:49, 05 марта

Воздушные силы: Вражеские БПЛА в Николаевской области, движутся в Одесскую область. БПЛА в Полтавской и Днепропетровской областях движутся в северном направлении.

22:45, 05 марта

Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Одесской области.

22:35, 05 марта

Воздушные силы: Одесская область – угроза применения ударных БПЛА с Черного моря!

22:28, 05 марта

В Николаевской и Херсонской областях – угроза применения ударных БПЛА с юга!

22:26, 05 марта

Воздушные силы: Полтавская область движение ударных БПЛА в вашем направлении с Харьковской.

22:24, 05 марта

Воздушные силы отметили, что сейчас группы "Шахедов" наблюдаются в Днепропетровской области, движутся в северном направлении.

22:05, 05 марта

Воздушные силы: Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА!

21:40, 05 марта

Воздушные силы предупредили Харьковскую область об угрозе применения ударных БПЛА!

 

Автор: Владислав Кравцов