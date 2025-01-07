Россия снова атакует Украину "Шахедами": в каких областях звучит тревога

Российская армия поздно вечером 7 января снова запустила по Украине свои беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по областям начала распространяться воздушная тревога.

Сначала опасность была для жителей северо-восточного региона Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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