Россия снова атакует Украину "Шахедами": в каких областях звучит тревога
Российская армия поздно вечером 7 января снова запустила по Украине свои беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по областям начала распространяться воздушная тревога.
Сначала опасность была для жителей северо-восточного региона Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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Новая группа ударных БПЛА в Сумской области – курс западный. Воздушные силы сообщили о движении вражеских дронов: Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников: БПЛА на севере Черниговской области движутся в южном направлении.
Новая группа ударных БПЛА в Сумской области – курс западный.
Воздушные силы сообщили о движении вражеских дронов:
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников:
БПЛА на севере Черниговской области движутся в южном направлении.