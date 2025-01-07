Россия снова атакует Украину "Шахедами": в каких областях звучит тревога

7 января 2025, 22:17
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Автор: Владислав Кравцов

Российская армия поздно вечером 7 января снова запустила по Украине свои беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по областям начала распространяться воздушная тревога.

Сначала опасность была для жителей северо-восточного региона Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

22:55, 07 января

Новая группа ударных БПЛА в Сумской области – курс западный.

22:48, 07 января

Воздушные силы сообщили о движении вражеских дронов:

  • ударный БПЛА на севере Черниговской области – направление юго-западное;
  • БПЛА на севере Сумской области – курс восточный.
22:13, 07 января

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

22:06, 07 января

Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников:

  • ударный БПЛА на севере Черниговской области – направление юго-западное;
  • группа ударных БПЛА в Сумской области – курс западный;
  • вражеский БПЛА в Харьковской области – направление на север.
21:53, 07 января

БПЛА на севере Черниговской области движутся в южном направлении.