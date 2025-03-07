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24 Канал Новости Украины Российские "Шахеды" снова залетают в Украину: где сейчас объявлена тревога
7 марта, 20:44
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Российские "Шахеды" снова залетают в Украину: где сейчас объявлена тревога

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 7 марта снова запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по стране начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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20:37, 07 марта

Где сейчас воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

20:34, 07 марта

Относительно движения ударных вражеских БПЛА:

  • БПЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы;
  • БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный (Черниговщина);
  • БПЛА в центральной части Сумщины, курс южный (Полтавщина).
20:30, 07 марта

Мониторы пишут об угрозе ударных БпЛА с Южного направления. Группа БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесского района Одесской области.

20:22, 07 марта

Угроза применения ударных вражеских БПЛА для Херсонской и Николаевской областей.