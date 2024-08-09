Россия атакует Украину "Шахедами": в ряде областей воздушная тревога

Российская армия в ночь с 8 на 9 августа запустила по Украине своими беспилотниками типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.

Первоначально угроза была для жителей Востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучала сирена, направляться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

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