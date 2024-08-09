Россия атакует Украину "Шахедами": в ряде областей воздушная тревога
Российская армия в ночь с 8 на 9 августа запустила по Украине своими беспилотниками типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.
Первоначально угроза была для жителей Востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучала сирена, направляться в укрытие гражданской защиты.
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Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Кировоградская, Николаевская области – угроза ударных БПЛА! В Воздушных силах рассказали о ситуации с "Шахедами": Днепр и Павлоград, БПЛА в вашем направлении с востока. Находитесь в укрытиях. БПЛА в Днепропетровской области движутся в направлении Днепра с востока. БПЛА на границе Запорожской и Донецкой областей движутся в направлении Днепропетровской области северо-западным курсом. Запорожская и Днепропетровская области – угроза применения ударных БПЛА!
Кировоградская, Николаевская области – угроза ударных БПЛА!
В Воздушных силах рассказали о ситуации с "Шахедами":
Днепр и Павлоград, БПЛА в вашем направлении с востока. Находитесь в укрытиях.
БПЛА в Днепропетровской области движутся в направлении Днепра с востока.
БПЛА на границе Запорожской и Донецкой областей движутся в направлении Днепропетровской области северо-западным курсом.
Запорожская и Днепропетровская области – угроза применения ударных БПЛА!