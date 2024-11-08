Россияне снова запустили по Украине "Шахеды": для каких областей есть угроза
В ряде областей Украины вечером 8 ноября прозвучала воздушная тревога. Это произошло из-за пусков российских ударных беспилотников типа "Шахед".
Вражеские дроны-камикадзе курсировали с северо-восточного направления. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучала сирена, направляться в укрытие гражданской защиты.
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Что известно о воздушной тревоге в Украине
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Воздушные силы написали, что: Где сейчас раздается воздушная тревога: смотрите карту Воздушные силы сообщили, что: Группа "Шахедов" из Сумщины движется курсом на Черниговщину. БПЛА на севере Сумщины в южном направлении.
Воздушные силы написали, что:
Где сейчас раздается воздушная тревога: смотрите карту
Воздушные силы сообщили, что:
Группа "Шахедов" из Сумщины движется курсом на Черниговщину.
БПЛА на севере Сумщины в южном направлении.