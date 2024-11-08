Россияне снова запустили по Украине "Шахеды": для каких областей есть угроза

В ряде областей Украины вечером 8 ноября прозвучала воздушная тревога. Это произошло из-за пусков российских ударных беспилотников типа "Шахед".

Вражеские дроны-камикадзе курсировали с северо-восточного направления. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучала сирена, направляться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине

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