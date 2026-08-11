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24 Канал Новости Украины Тревога в Киеве – ракетная угроза, продолжается атака "Шахедов": где сейчас опасно
11 августа, 00:28
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Тревога в Киеве – ракетная угроза, продолжается атака "Шахедов": где сейчас опасно

Владислав Кравцов

Вечером 10 августа российская армия вновь начала проводить атаки на Украину ракетами "Шахед". В связи с этим в областях началась паника.

За передвижением вражеских дронов и ракет следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где была объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

00:29, 11 августа

Баллистика на Павлоград, Запорожье, Киев.

00:26, 11 августа

Тревога в Киеве.

00:05, 11 августа

Группы БПЛА через Херсонскую область в направлении Кривого Рога.

23:50, 10 августа

  • Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Раздельной – курсом на Цебриково/Захаревку.

  • Полтавская область: БПЛА – курсом на Гадяч.

23:20, 10 августа

  • Группа БПЛА через Херсонскую область – в направлении Снигуровки (Николаевская область).

  • Харьковская область: БПЛА – курсом на Гуты, Богодухов.

  • Одесская область: реактивный БПЛА – курсом на Татарбунары/Сарату.

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Война России с Украиной
Воздушная тревога Атака дронами-камикадзе Воздушные силы ВСУ