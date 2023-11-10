Россия атаковала "Шахедами" и ракетами: в Киевской и других областях была тревога, работало ПВО

10 ноября 2023, 02:46
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Российская армия ночью 10 ноября в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Так, оккупанты запускали как ракеты разного типа, так и беспилотные летательные аппараты типа "Шахед".

На протяжении ночи сирены звучали в основном на Юге и в Центре Украины. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, немедленно пройти в укрытие, ведь это может уберечь вас от вражеских обстрелов и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге 10 ноября

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.04:05 Отбой угрозы дронов.03:05 Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги, – ОВА.

02:38 В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях Украины:

  • Киевская;
  • Черкасская;
  • Луганская;
  • АР Крым.


Воздушная тревога в Украине 10 ноября / Скриншот 24 Канала

02:36 В Винницкой и Кировоградской областях отбой воздушной тревоги.02:34 Воздушные силы объявили тревогу в Киевской области (без Киева) из-за движения "Шахедов". Там призвали не игнорировать сирены и направляться в ближайшие укрытия гражданской защиты.02:05 В Херсонской и Николаевской областях отбой воздушной тревоги.02:02 Воздушные силы предупредили об опасности Винницкой области. В частности, туда также двигаются беспилотники типа "Шахед".01:53 В Донецкой области раздался отбой воздушной тревоги.01:37 Тревога прозвучала и в Кировоградской области. Туда также улетают "Шахеды".01:30 В Воздушных силах предупредили о движении российско-иранских беспилотников типа "Шахед" в направлении Черкасской области. Там раздались сирены.01:12 Воздушная тревога раздалась и в Донецкой области. Там тоже предупреждали о ракетной опасности.01:01 В Одесской области – отбой воздушной тревоги.00:52 В воздушных силах сказали о ракетной опасности для Одесской области. В частности, враг мог пустить ракеты из своей тактической авиации.00:04 Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки "Шахедами" в Херсонской и Николаевской областях.
Автор: Владислав Кравцов