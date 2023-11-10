Россия атаковала "Шахедами" и ракетами: в Киевской и других областях была тревога, работало ПВО
10 ноября 2023, 02:46Читати новину українською
Российская армия ночью 10 ноября в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Так, оккупанты запускали как ракеты разного типа, так и беспилотные летательные аппараты типа "Шахед".
На протяжении ночи сирены звучали в основном на Юге и в Центре Украины. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, немедленно пройти в укрытие, ведь это может уберечь вас от вражеских обстрелов и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге 10 ноябряОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.04:05 Отбой угрозы дронов.03:05 Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги, – ОВА.
02:38 В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях Украины:
- Киевская;
- Черкасская;
- Луганская;
- АР Крым.