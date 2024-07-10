Россияне снова запустили "Шахеды": в Киевской и ряде областей раздается тревога
Российская армия в ночь с 9 на 10 июля запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей нашего государства начала распространяться воздушная тревога.
Сирены начали сначала звучать на Востоке Украины, а затем распространились на центр. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
К теме Россия ударила баллистикой по зоне отдыха в Одесской области
Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Воздушные силы пишут, что: Воздушная тревога в Житомирской области. В Киевской области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы отметили, что: Воздушные силы пишут, что: Военные писали о: Воздушные силы предупреждали о вражеских БПЛА на севере Херсонской области и на юге Днепропетровской. Направление движения – Кривой Рог.
Воздушные силы пишут, что:
Воздушная тревога в Житомирской области.
В Киевской области объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы отметили, что:
Воздушные силы пишут, что:
Военные писали о:
Воздушные силы предупреждали о вражеских БПЛА на севере Херсонской области и на юге Днепропетровской. Направление движения – Кривой Рог.