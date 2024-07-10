Россияне снова запустили "Шахеды": в Киевской и ряде областей раздается тревога

10 июля 2024, 00:04
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Российская армия в ночь с 9 на 10 июля запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей нашего государства начала распространяться воздушная тревога.

Сирены начали сначала звучать на Востоке Украины, а затем распространились на центр. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

00:48, 10 июля

Воздушные силы пишут, что:

  • группа "Шахедов" на юго-востоке Житомирской области. Курс – северный.
  • "Шахеды" в Николаевской области. Курс – северо-западный.
  • БПЛА в Днепропетровской области, направляются на северо-запад.
  • новая группа "Шахедов" в Херсонской области. Движется на запад.
00:27, 10 июля

Воздушная тревога в Житомирской области.

00:04, 10 июля

Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях:

  • Киевская;
  • Винницкая;
  • Черкасская;
  • Кировоградская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • АР Крым.


Воздушная тревога 10 июля / Скриншот 24 Канала

00:01, 10 июля

В Киевской области объявлена воздушная тревога.

23:58, 09 июля

Воздушные силы отметили, что:

  • "Шахеды" в Кировоградской области, движутся в направлении Винницкой области.
  • группа "Шахедов" в Черкасской области, курсом на север.
  • группа "Шахедов" в Днепропетровской области, направляются на север.
  • несколько новых групп "Шахедов" в Херсонской области, движутся на запад.
23:37, 09 июля

Воздушные силы пишут, что:

  • несколько групп "Шахедов" на севере Николаевской области. Курс – на Кировоградскую.
  • несколько групп "Шахедов" в Кировоградской области, курсом на Черкасскую.
  • новая группа "Шахедов" на севере Херсонской области, направляются в Днепропетровскую, в направлении Кривого Рога.
22:46, 09 июля

Военные писали о:

  • несколько групп "Шахедов" на севере Николаевской области, движутся на северо-запад;
  • новой группе "Шахедов" в Херсонской области, тем же курсом.
22:00, 09 июля

Воздушные силы предупреждали о вражеских БПЛА на севере Херсонской области и на юге Днепропетровской. Направление движения – Кривой Рог.

Автор: Владислав Кравцов