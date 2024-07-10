Россияне снова запустили "Шахеды": в Киевской и ряде областей раздается тревога

Российская армия в ночь с 9 на 10 июля запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей нашего государства начала распространяться воздушная тревога.

Сирены начали сначала звучать на Востоке Украины, а затем распространились на центр. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

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