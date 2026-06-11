Россия атакует Украину "Шахедами", была угроза "Орешника": где сейчас воздушная тревога

Российская армия вечером 11 июня снова запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Позже также добавилась угроза пуска ракеты типа "Орешник".

За движением вражеских дронов и ракет следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

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Что известно о воздушной тревоге?

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