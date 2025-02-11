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24 Канал Новости Украины Украина снова под атакой "Шахедов": где сейчас фиксируют вражеские дроны
11 февраля, 21:55
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Украина снова под атакой "Шахедов": где сейчас фиксируют вражеские дроны

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 11 февраля запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого тревога звучала в ряде областей.

В каких областях фиксировали вражеские дроны и работала ПВО – читайте в материале 24 Канала. Информация о движении дронов взята из телеграм-канала Воздушных сил ВСУ, а данные о работе защитников неба из местных ОВА.

К теме В Киевской области – взрывы: работает ПВО

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

21:48, 11 февраля

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

21:29, 11 февраля

В Киевской области работает ППО.

21:20, 11 февраля

Движение ударных БПЛА:

  • БПЛА в западной части Сумщины, курсом на Черниговщину.
  • БПЛА в южной части Черниговщины, курсом на Киевщину.
  • БПЛА в центральной/ западной частях Харьковщины, курсом на Полтавщину.
20:50, 11 февраля

БПЛА в южной части Сумщины, курсом на Черниговщину.

20:47, 11 февраля

Харьковская область угроза ударных БПЛА.

19:16, 11 февраля

Сумская область угроза ударных БПЛА.