Украина снова под атакой "Шахедов": где сейчас фиксируют вражеские дроны

Российская армия вечером 11 февраля запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого тревога звучала в ряде областей.

В каких областях фиксировали вражеские дроны и работала ПВО – читайте в материале 24 Канала. Информация о движении дронов взята из телеграм-канала Воздушных сил ВСУ, а данные о работе защитников неба из местных ОВА.

К теме В Киевской области – взрывы: работает ПВО

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.