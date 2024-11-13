"Шахеды" залетали в Украину: в каких областях была объявлена тревога

Российская армия вечером 13 ноября запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.

Сначала сирены прозвучали на северо-востоке нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, направляться в укрытия гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

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