Украина вновь подвергается атаке "Шахедов": какие области находятся в зоне опасности
Вечером 14 августа Россия проводит атаку на Украину с помощью ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". В связи с этим в регионах начала распространяться воздушная тревога.
24 Канал со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении российских воздушных целей в небе. Если в вашем регионе объявлена тревога – оставайтесь в безопасном месте.
Где существует угроза со стороны БПЛА?
В каких регионах объявлена воздушная тревога: смотрите карту
Несколько десятков ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Татарбунары, Сарата, Тузлы). Полтавская область: группа БПЛА – курсом на Лубны. Группа БПЛА из Херсонской области – в Николаевскую область, курсом на Снигуровку. Полтавская область: БПЛА – курсом на Зиньков, Гадяч. Группа БПЛА из Херсонской области – в Николаевскую область, курсом на Снигуровку. Несколько БПЛА на севере Харьковской области – курсом на Харьков и Гуты. БПЛА – в направлении Чернигова с севера. Группа БПЛА через Херсонскую область – курсом на Николаевскую область. Реактивный БПЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на Павлоград.
Несколько десятков ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Татарбунары, Сарата, Тузлы).
Полтавская область: группа БПЛА – курсом на Лубны.
Группа БПЛА из Херсонской области – в Николаевскую область, курсом на Снигуровку.
Полтавская область: БПЛА – курсом на Зиньков, Гадяч.
Группа БПЛА из Херсонской области – в Николаевскую область, курсом на Снигуровку.
Несколько БПЛА на севере Харьковской области – курсом на Харьков и Гуты.
БПЛА – в направлении Чернигова с севера.
Группа БПЛА через Херсонскую область – курсом на Николаевскую область.
Реактивный БПЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на Павлоград.