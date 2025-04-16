В ряде областей Украины – тревога: есть угроза вражеской баллистики и "Шахедов"
Российская армия вечером 16 апреля запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по областям распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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4 взрыва прогремели в Изюме. В Днепре слышны взрывы. Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока! Город Днепр – БПЛА с юго-западного направления! Кривой Рог – БПЛА с юга в направлении города! Херсонская область – угроза применения ударных БПЛА. Угроза применения баллистического вооружения с востока! Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА: Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА! Одесская, Николаевская области – угроза применения ударных БПЛА! Донецкая область – угроза применения ударных БПЛА! Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА! Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА!
4 взрыва прогремели в Изюме.
В Днепре слышны взрывы.
Угроза применения баллистического вооружения с юго-востока!
Город Днепр – БПЛА с юго-западного направления!
Кривой Рог – БПЛА с юга в направлении города!
Херсонская область – угроза применения ударных БПЛА.
Угроза применения баллистического вооружения с востока!
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА!
Одесская, Николаевская области – угроза применения ударных БПЛА!
Донецкая область – угроза применения ударных БПЛА!
Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА!
Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА!