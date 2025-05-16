Украина под атакой "Шахедов": где сейчас звучит тревога
Российская армия в ночь на 16 мая в очередной раз запустила по Украине ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов звучала воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с востока. В Киевской области – отбой. В Киевской области – воздушная тревога. Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с востока. Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА. Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА с ВОТ Херсонщины. Информация о движении вражеских ударных БПЛА: Вражеские БПЛА продолжают движение по Харьковщине на запад. Вражеские ударные БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный. Харьковская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с востока.
В Киевской области – отбой.
В Киевской области – воздушная тревога.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с востока.
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА с ВОТ Херсонщины.
Информация о движении вражеских ударных БПЛА:
Вражеские БПЛА продолжают движение по Харьковщине на запад.
Вражеские ударные БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный.
Харьковская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БПЛА.