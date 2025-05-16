Украина под атакой "Шахедов": где сейчас звучит тревога

Российская армия в ночь на 16 мая в очередной раз запустила по Украине ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов звучала воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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