"Шахеды" движутся по Украине: где существует опасность из-за угрозы вражеских БПЛА
Ежедневный террор Украины со стороны России продолжается. Враги снова запустили дроны по украинским городам и селам. Из-за угрозы применения БПЛА в ряде областей раздается воздушная тревога.
Группы "Шахедов" уже фиксируются в разных областях Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Позаботьтесь о своей безопасности, если в вашем направлении движутся ударные БПЛА.
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Куда направляются дроны
В Украине объявлена воздушная тревога: карта
Группа БПЛА на севере Запорожской области курсом на Запорожье. Группа БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Днепр. Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Группа БПЛА на севере Запорожской области курсом на Запорожье.
Группа БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Днепр.
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.