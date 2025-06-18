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24 Канал Новости Украины "Шахеды" движутся по Украине: где существует опасность из-за угрозы вражеских БПЛА
18 июня, 00:03
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"Шахеды" движутся по Украине: где существует опасность из-за угрозы вражеских БПЛА

Владислав Кравцов, Дарья Смородская

Ежедневный террор Украины со стороны России продолжается. Враги снова запустили дроны по украинским городам и селам. Из-за угрозы применения БПЛА в ряде областей раздается воздушная тревога.

Группы "Шахедов" уже фиксируются в разных областях Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Позаботьтесь о своей безопасности, если в вашем направлении движутся ударные БПЛА.

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Куда направляются дроны

В Украине объявлена воздушная тревога: карта

 

00:11, 18 июня

  • Группа БПЛА на севере Запорожской области курсом на Запорожье.

  • Группа БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Днепр.

23:27, 17 июня

  • Днепропетровская область (Синельниковский р-н) – угроза применения врагом ударных БПЛА.
  • Дроны на юге Днепропетровской области, курс северо-западный.
23:24, 17 июня

Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

 

 

 