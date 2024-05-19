Россия запустила по Украине "Шахеды": взрывы слышали в Одессе, ПВО работала на Киевщине
Источник:Воздушные силы
В ночь с 18 на 19 мая российские войска в очередной раз выпустили по Украине "Шахеды". Вражеские дроны зашли с двух направлений.
В Воздушных силах сообщают, что ударные БПЛА замечены в Сумской и Херсонской областях. Сейчас их курс северо-западный и западный – юго-западный.
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"Шахеды" в воздушном пространстве Украины
На Одесскую область еще что-то летит, также угроза продолжается на Черниговщине. По состоянию на 4 утра Воздушные силы фиксируют "Шахеды" в центральной части Черниговской области, в южной части Винницкой области и на границе Херсонской и Николаевской областей. В Одессе слышали взрывы, сообщают корреспонденты 24 Канала. Также местные телеграммы пишут, что на Киевщине работает ПВО. Сейчас БПЛА фиксируют в центральной части Черниговской области, на границе Винницкой и Кировоградской и в южной части Одесской области. БПЛА с Черного моря в направлении Черноморска Одесской области Мониторинговые каналы сообщают, что один дрон движется в сторону Южного. Также есть информация о дополнительных БпЛА в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области. Один "Шахед" покидает Николаевскую область и направляется в сторону Кировоградской области. Еще один "Шахед" на пересечении Киевской и Черкасской областей. Также есть информация о группе БПЛА (2 – 4 штуки) в Черниговской области БПЛА в южной части Одесской области, курс северный. БПЛА в северной части Николаевской области, курс северо-западный. БПЛА в центральной и восточной части Черниговской области, курс западный/юго-западный. БПЛА на границе Киевской и и Черкасской областей, курс западный. БПЛА с Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области. Новая группа БПЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину. БПЛА на границе Черниговской и Сумской областей, курс западный. БПЛА в районе Канева Черкасской области, курс юго-западный. БПЛА в северной части Сумской области, курс западный. БПЛА в северной и восточной частях Винницкой области, курс северо-западный. БПЛА в районе Никополя Днепропетровской области, постоянно меняют курс. БПЛА из Кировоградской области, курсом на Виннитчину. Несколько групп БПЛА из Сумской области, через южную часть Черниговщины, курс юго-западный. БПЛА в районе Никополя Днепропетровской области, курс северный. Еще одна группа БПЛА с Херсонщины в направлении Никополя Днепропетровской области. Несколько БПЛА в Сумской области, курсом на Черниговщину. БПЛА из Николаевской области, через Кировоградскую область, курс северо-западный. В Воздушных силах сообщают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. БПЛА на границе Сумской и Черниговской области, постоянно меняет курс. Несколько БПЛА в Буринском районе Сумской области, курс юго-западный. БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный. БПЛА в Очаковском районе Николаевской области, курс северо-западный. БПЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину. Вражеские БПЛА в западной части Сумщины, они направляются на Черниговщину. Другая группа переместилась из Херсонской в Николаевскую область и движутся в сторону западных областей. В Воздушных силах сообщили о движении "Шахедов" в Херсонской области, курс северо-западный. Также ударные дроны были замечены и в Сумской области, их курс западный/юго-западный.
На Одесскую область еще что-то летит, также угроза продолжается на Черниговщине.
По состоянию на 4 утра Воздушные силы фиксируют "Шахеды" в центральной части Черниговской области, в южной части Винницкой области и на границе Херсонской и Николаевской областей.
В Одессе слышали взрывы, сообщают корреспонденты 24 Канала. Также местные телеграммы пишут, что на Киевщине работает ПВО.
Сейчас БПЛА фиксируют в центральной части Черниговской области, на границе Винницкой и Кировоградской и в южной части Одесской области.
БПЛА с Черного моря в направлении Черноморска Одесской области
Мониторинговые каналы сообщают, что один дрон движется в сторону Южного.
Также есть информация о дополнительных БпЛА в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области.
Один "Шахед" покидает Николаевскую область и направляется в сторону Кировоградской области.
Еще один "Шахед" на пересечении Киевской и Черкасской областей.
Также есть информация о группе БПЛА (2 – 4 штуки) в Черниговской области
БПЛА в южной части Одесской области, курс северный.
БПЛА в северной части Николаевской области, курс северо-западный.
БПЛА в центральной и восточной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.
БПЛА на границе Киевской и и Черкасской областей, курс западный.
БПЛА с Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области.
Новая группа БПЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину.
БПЛА на границе Черниговской и Сумской областей, курс западный.
БПЛА в районе Канева Черкасской области, курс юго-западный.
БПЛА в северной части Сумской области, курс западный.
БПЛА в северной и восточной частях Винницкой области, курс северо-западный.
БПЛА в районе Никополя Днепропетровской области, постоянно меняют курс.
БПЛА из Кировоградской области, курсом на Виннитчину.
Несколько групп БПЛА из Сумской области, через южную часть Черниговщины, курс юго-западный.
БПЛА в районе Никополя Днепропетровской области, курс северный.
Еще одна группа БПЛА с Херсонщины в направлении Никополя Днепропетровской области.
Несколько БПЛА в Сумской области, курсом на Черниговщину.
БПЛА из Николаевской области, через Кировоградскую область, курс северо-западный.
В Воздушных силах сообщают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
БПЛА на границе Сумской и Черниговской области, постоянно меняет курс.
Несколько БПЛА в Буринском районе Сумской области, курс юго-западный.
БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.
БПЛА в Очаковском районе Николаевской области, курс северо-западный.
БПЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
Вражеские БПЛА в западной части Сумщины, они направляются на Черниговщину. Другая группа переместилась из Херсонской в Николаевскую область и движутся в сторону западных областей.
В Воздушных силах сообщили о движении "Шахедов" в Херсонской области, курс северо-западный. Также ударные дроны были замечены и в Сумской области, их курс западный/юго-западный.
Оккупанты атаковали Украину "Шахедами" 18 мая: что известно
- В ночь на 18 мая Россия выпустила по Украине 13 "Шахедов". Силы ПВО успешно утилизировали все 13 вражеских дронов.
- Оккупанты запускали дроны из районов Приморско-Ахтарска и Курска, что в России. Дроны сбили в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.
- К боевой работе были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.