Россия запустила по Украине "Шахеды": взрывы слышали в Одессе, ПВО работала на Киевщине

В ночь с 18 на 19 мая российские войска в очередной раз выпустили по Украине "Шахеды". Вражеские дроны зашли с двух направлений.

В Воздушных силах сообщают, что ударные БПЛА замечены в Сумской и Херсонской областях. Сейчас их курс северо-западный и западный – юго-западный.

Смотрите также Несколько десятков раненых, четверо убитых: россияне массированно ударили по нескольким районам Харькова

"Шахеды" в воздушном пространстве Украины

04:18, 19 мая На Одесскую область еще что-то летит, также угроза продолжается на Черниговщине. 03:59, 19 мая По состоянию на 4 утра Воздушные силы фиксируют "Шахеды" в центральной части Черниговской области, в южной части Винницкой области и на границе Херсонской и Николаевской областей. 03:22, 19 мая В Одессе слышали взрывы, сообщают корреспонденты 24 Канала. Также местные телеграммы пишут, что на Киевщине работает ПВО. Сейчас БПЛА фиксируют в центральной части Черниговской области, на границе Винницкой и Кировоградской и в южной части Одесской области. 03:04, 19 мая БПЛА с Черного моря в направлении Черноморска Одесской области 02:48, 19 мая Мониторинговые каналы сообщают, что один дрон движется в сторону Южного. Также есть информация о дополнительных БпЛА в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области. Один "Шахед" покидает Николаевскую область и направляется в сторону Кировоградской области. Еще один "Шахед" на пересечении Киевской и Черкасской областей. Также есть информация о группе БПЛА (2 – 4 штуки) в Черниговской области 02:37, 19 мая БПЛА в южной части Одесской области, курс северный. БПЛА в северной части Николаевской области, курс северо-западный. БПЛА в центральной и восточной части Черниговской области, курс западный/юго-западный. БПЛА на границе Киевской и и Черкасской областей, курс западный. 02:25, 19 мая БПЛА с Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области. 02:05, 19 мая Новая группа БПЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину. 01:44, 19 мая БПЛА на границе Черниговской и Сумской областей, курс западный. БПЛА в районе Канева Черкасской области, курс юго-западный. БПЛА в северной части Сумской области, курс западный. БПЛА в северной и восточной частях Винницкой области, курс северо-западный. БПЛА в районе Никополя Днепропетровской области, постоянно меняют курс. 01:03, 19 мая БПЛА из Кировоградской области, курсом на Виннитчину. Несколько групп БПЛА из Сумской области, через южную часть Черниговщины, курс юго-западный. БПЛА в районе Никополя Днепропетровской области, курс северный. 00:53, 19 мая Еще одна группа БПЛА с Херсонщины в направлении Никополя Днепропетровской области. 00:53, 19 мая Несколько БПЛА в Сумской области, курсом на Черниговщину. БПЛА из Николаевской области, через Кировоградскую область, курс северо-западный. 00:41, 19 мая В Воздушных силах сообщают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. 00:17, 19 мая БПЛА на границе Сумской и Черниговской области, постоянно меняет курс. Несколько БПЛА в Буринском районе Сумской области, курс юго-западный. БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный. БПЛА в Очаковском районе Николаевской области, курс северо-западный. БПЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину. 23:36, 18 мая Вражеские БПЛА в западной части Сумщины, они направляются на Черниговщину. Другая группа переместилась из Херсонской в Николаевскую область и движутся в сторону западных областей. 23:13, 18 мая В Воздушных силах сообщили о движении "Шахедов" в Херсонской области, курс северо-западный. Также ударные дроны были замечены и в Сумской области, их курс западный/юго-западный.

Оккупанты атаковали Украину "Шахедами" 18 мая: что известно