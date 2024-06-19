Россияне запустили "Шахеды": в каких областях объявлена воздушная тревога
Вечером 19 июня оккупационная армия в очередной раз запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей раздается воздушная тревога.
В то же время Воздушные Силы предупредили о взлете 4 бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Где существует угроза российских ударов – информирует 24 Канал.
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Воздушная тревога в Украине
00:50, 20 июня
Куда движутся ударные БпЛА
Вражеские БпЛА из Кировоградской области движутся в северо-западном направлении.
Также несколько групп с Кировоградщины летят в направлении Днепропетровской области.
В Воздушных силах добавили, что еще одна группа ударных БпЛА с Николаевщины движется на Кировоградщину.
00:15, 20 июня
В Воздушных силах сообщили:
00:01, 20 июня
- Вражеские БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.
- Группа БпЛА на Николаевщине курсом на Кировоградщину.
- Несколько групп ударных БпЛА в Криворожском районе Днепропетровщины в западном направлении.
- Группа ударных БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.
Направления движения "Шахедов"
23:06, 19 июня
- Несколько ударных БпЛА в Кировоградской области движутся в северо-западном направлении.
- Группа ударных БпЛА из Николаевской в направлении Кировоградской области.
- Несколько групп ударных БпЛА с Херсонщины курсом на Криворожский район Днепропетровщины.
Вражеские ударные БпЛА на Николаевщине движутся в северо-западном направлении.
22:33, 19 июня
Воздушные Силы предупредили о движении БпЛА типа "Шахед" с Херсонщины в северо-западном направлении.
Куда движутся ударные БпЛА
Вражеские БпЛА из Кировоградской области движутся в северо-западном направлении.
Также несколько групп с Кировоградщины летят в направлении Днепропетровской области.
В Воздушных силах добавили, что еще одна группа ударных БпЛА с Николаевщины движется на Кировоградщину.
В Воздушных силах сообщили:
- Вражеские БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.
- Группа БпЛА на Николаевщине курсом на Кировоградщину.
- Несколько групп ударных БпЛА в Криворожском районе Днепропетровщины в западном направлении.
- Группа ударных БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.
Направления движения "Шахедов"
- Несколько ударных БпЛА в Кировоградской области движутся в северо-западном направлении.
- Группа ударных БпЛА из Николаевской в направлении Кировоградской области.
- Несколько групп ударных БпЛА с Херсонщины курсом на Криворожский район Днепропетровщины.
Вражеские ударные БпЛА на Николаевщине движутся в северо-западном направлении.
Воздушные Силы предупредили о движении БпЛА типа "Шахед" с Херсонщины в северо-западном направлении.