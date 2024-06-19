Россияне запустили "Шахеды": в каких областях объявлена воздушная тревога

19 июня 2024, 23:34
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Вечером 19 июня оккупационная армия в очередной раз запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей раздается воздушная тревога.

В то же время Воздушные Силы предупредили о взлете 4 бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Где существует угроза российских ударов – информирует 24 Канал.

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Воздушная тревога в Украине

00:50, 20 июня

Куда движутся ударные БпЛА

Вражеские БпЛА из Кировоградской области движутся в северо-западном направлении.

Также несколько групп с Кировоградщины летят в направлении Днепропетровской области.

В Воздушных силах добавили, что еще одна группа ударных БпЛА с Николаевщины движется на Кировоградщину.

00:15, 20 июня

В Воздушных силах сообщили:

  • Вражеские БпЛА из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.
  • Группа БпЛА на Николаевщине курсом на Кировоградщину.
  • Несколько групп ударных БпЛА в Криворожском районе Днепропетровщины в западном направлении.
  • Группа ударных БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.
00:01, 20 июня

Направления движения "Шахедов"

  • Несколько ударных БпЛА в Кировоградской области движутся в северо-западном направлении.
  • Группа ударных БпЛА из Николаевской в направлении Кировоградской области.
  • Несколько групп ударных БпЛА с Херсонщины курсом на Криворожский район Днепропетровщины.
23:29, 19 июня

Где объявили тревогу

23:06, 19 июня

Вражеские ударные БпЛА на Николаевщине движутся в северо-западном направлении.

22:33, 19 июня

Воздушные Силы предупредили о движении БпЛА типа "Шахед" с Херсонщины в северо-западном направлении.

Автор: Дмитро Усик