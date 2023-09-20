Россияне снова запустили "Шахеды": под ударом Полтавщина и многие другие области
Российские захватчики поздно ночью 20 сентября атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед". Поэтому воздушную тревогу объявили в большинстве областей нашего государства.
На этот раз оккупанты запускали свои БПЛА с северного и южного направлений. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может сохранить вам жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
"Черкасская область. Повышена опасность. Угроза применения врагом ударных БПЛА", – предупредили в Черкасской ОВА.
Воздушная тревога продолжается в большинстве областей.02:50 В Николаевской и Херсонской областях раздался отбой воздушной тревоги.02:29 В Воздушных силах рассказали, что еще несколько групп вражеских БПЛА входят в воздушное пространство Украины на юге Сумской области из Белгородской области России.02:11 Тревоги также объявили в Киеве и Черкасской области. Там также угроза применения беспилотников типа "Шахед".02:05 В мониторинговом телеграм-канале Monitor сообщили о работе Сил авиации и ПВО по областям.02:01 Воздушные силы объявили тревогу в Киевской и Кировоградской областях. Там возможно применение врагом ударных беспилотников.
01:56 В настоящее время воздушная тревога звучит в следующих областях Украины:
- Черниговская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Луганская;
- Александровский район Кировоградской области;
- АР Крым.
Воздушная тревога 20 сентября / Скриншот 24 Канала
01:16 В Воздушных силах отметили, что очередная группа вражеских БПЛА зашла в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области страны-агрессорки. Военные также подчеркнули, что еще несколько групп "Шахедов" на Запорожье двигаются с Юга в северо-западном направлении.
01:11 Сирены также звучали и в Запорожской области. Там тревоги также объявили из-за применения врагом беспилотников типа "Шахед",01:07 Воздушные силы объявили тревогу в Днепропетровской области. Также из-за угрозы "Шахедов".01:01 Воздушная тревога была объявлена и в Черниговской области. Там также есть угроза российско-иранских беспилотников типа "Шахед".
Воздушные силы призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.
00:34 В Воздушных силах отметили, что первая группа "Шахедов" на севере Полтавщины двигается в юго-западном направлении, однако курс может меняться. В то же время, вторая группа вражеских БПЛА заходит в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области России.
Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.00:21 Воздушные силы объявили тревогу в Полтавской области. Там зафиксировали вражеские русские ударные беспилотники типа "Шахед".