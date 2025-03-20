В Украину снова залетают вражеские "Шахеды": по областях распространяется тревога
Российская армия вечером 20 марта запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе. Из-за этого по областям начала распространяться воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА! Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА. Вражеские дроны заходят в воздушное пространство региона с ВОТ, курс – северный/северо-западный.
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА. Вражеские дроны заходят в воздушное пространство региона с ВОТ, курс – северный/северо-западный.