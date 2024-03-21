Угроза "Шахедов" для Юга: в ряде областей раздается воздушная тревога

21 марта 2024, 23:54
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Поздно вечером 21 марта российские захватчики запустили по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде южных областей прозвучала воздушная тревога.

Кроме того, угроза также была для жителей и восточных областей. 24 Канал призывает украинцев в областях, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
 

00:18, 22 марта

Воздушные силы пишут, что:

  • БПЛА с Николаевской области заходят на север Одесской области, вектор движения на Винницкую область;
  • Другие группы БПЛА на севере Николаевской области, курс на запад (Одесская область);
  • БПЛА в Одесской области, курсом на Винницкую.
00:02, 22 марта

Военные предупредили, что:

  • Группы БПЛА движутся вдоль границы Николаевской и Кировоградской областей в северо-западном направлении;
  • БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, движутся в северо-западном направлении;
  • БПЛА на юге Николаевской области северо-западным курсом северо-западным курсом;
  • БпЛА на западе Херсонской области, курс западный.
23:56, 21 марта

Воздушные силы рассказали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Есть угроза применения авиационных средств поражения.

23:28, 21 марта

Воздушные силы предупредили, что БпЛА на юге Николаевской области на границе с Одесской областью движутся северо-западным курсом.

23:13, 21 марта

Воздушные силы предупредили, что:

  • БПЛА, что двигались в направлении Кривого Рога находятся на границе Днепропетровской и Николаевской областей, вектор движения западный;
  • Новая группа ударных вражеских БПЛА находится в Нововоронцовском районе Херсонской области, вектор движения северо-западный.
23:02, 21 марта

Еще несколько групп БПЛА в Голопристанском районе Херсонской области движутся по руслу реки Южный Буг в направлении Николаева.

22:41, 21 марта

Воздушные силы предупредили о движении нескольких групп ударных вражеских БПЛА с Херсонской области в направлении Кривого Рога.

 

Автор: Владислав Кравцов