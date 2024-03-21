Угроза "Шахедов" для Юга: в ряде областей раздается воздушная тревога
Поздно вечером 21 марта российские захватчики запустили по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде южных областей прозвучала воздушная тревога.
Кроме того, угроза также была для жителей и восточных областей. 24 Канал призывает украинцев в областях, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге в УкраинеОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Воздушные силы пишут, что: Военные предупредили, что: Воздушные силы рассказали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Есть угроза применения авиационных средств поражения. Воздушные силы предупредили, что БпЛА на юге Николаевской области на границе с Одесской областью движутся северо-западным курсом. Воздушные силы предупредили, что: Еще несколько групп БПЛА в Голопристанском районе Херсонской области движутся по руслу реки Южный Буг в направлении Николаева. Воздушные силы предупредили о движении нескольких групп ударных вражеских БПЛА с Херсонской области в направлении Кривого Рога.
Воздушные силы пишут, что:
Военные предупредили, что:
Воздушные силы рассказали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Воздушные силы предупредили, что БпЛА на юге Николаевской области на границе с Одесской областью движутся северо-западным курсом.
Воздушные силы предупредили, что:
Еще несколько групп БПЛА в Голопристанском районе Херсонской области движутся по руслу реки Южный Буг в направлении Николаева.
Воздушные силы предупредили о движении нескольких групп ударных вражеских БПЛА с Херсонской области в направлении Кривого Рога.