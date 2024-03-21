Угроза "Шахедов" для Юга: в ряде областей раздается воздушная тревога

Поздно вечером 21 марта российские захватчики запустили по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде южных областей прозвучала воздушная тревога.

Кроме того, угроза также была для жителей и восточных областей. 24 Канал призывает украинцев в областях, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине

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