Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами": в ряде областей раздается воздушная тревога

Вечером 21 мая и ночью 22 мая российские захватчики в очередной раз пустили по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.

В первую очередь сирены раздавались в восточном регионе нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

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