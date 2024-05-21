Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами": в ряде областей раздается воздушная тревога

21 мая 2024, 23:06
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Вечером 21 мая и ночью 22 мая российские захватчики в очередной раз пустили по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.

В первую очередь сирены раздавались в восточном регионе нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для различных областей Украины читайте в нашем телеграме.

00:21, 22 мая

В Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях прозвучал отбой воздушной тревоги.

00:00, 22 мая

Кривой Рог – ударный БПЛА в направлении города!

23:53, 21 мая

Вражеские БПЛА с Сумской области в направлении Черниговской области.

23:30, 21 мая

Воздушные силы предупредили о движении БПЛА типа "Шахед" через Сумскую область в юго-западном направлении!

23:25, 21 мая

Воздушная тревога прозвучала в Сумской области.

23:19, 21 мая

Ударные БПЛА в Днепропетровской области движутся в северо-восточном направлении.

23:11, 21 мая

Воздушные силы пишут, что БПЛА с Херсонской области движется в направлении Днепропетровской области.

22:58, 21 мая

Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях:

  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Запорожская;
  • Днепропетровская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • АР Крым.

Воздушная тревога 21 мая / Скриншот 24 Канала

22:56, 21 мая

Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской и Полтавской областях.

22:02, 21 мая

Воздушные силы написали, что в Днепропетровской и Запорожской областях – угроза ударных БПЛА.

21:19, 21 мая

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке. Из-за этого есть угроза применения авиационных средств поражения.

Автор: Владислав Кравцов