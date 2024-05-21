Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами": в ряде областей раздается воздушная тревога
Вечером 21 мая и ночью 22 мая российские захватчики в очередной раз пустили по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.
В первую очередь сирены раздавались в восточном регионе нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для различных областей Украины читайте в нашем телеграме.
В Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях прозвучал отбой воздушной тревоги. Кривой Рог – ударный БПЛА в направлении города! Вражеские БПЛА с Сумской области в направлении Черниговской области. Воздушные силы предупредили о движении БПЛА типа "Шахед" через Сумскую область в юго-западном направлении! Воздушная тревога прозвучала в Сумской области. Ударные БПЛА в Днепропетровской области движутся в северо-восточном направлении. Воздушные силы пишут, что БПЛА с Херсонской области движется в направлении Днепропетровской области. Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской и Полтавской областях. Воздушные силы написали, что в Днепропетровской и Запорожской областях – угроза ударных БПЛА. Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке. Из-за этого есть угроза применения авиационных средств поражения.
В Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях прозвучал отбой воздушной тревоги.
Кривой Рог – ударный БПЛА в направлении города!
Вражеские БПЛА с Сумской области в направлении Черниговской области.
Воздушные силы предупредили о движении БПЛА типа "Шахед" через Сумскую область в юго-западном направлении!
Воздушная тревога прозвучала в Сумской области.
Ударные БПЛА в Днепропетровской области движутся в северо-восточном направлении.
Воздушные силы пишут, что БПЛА с Херсонской области движется в направлении Днепропетровской области.
Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской и Полтавской областях.
Воздушные силы написали, что в Днепропетровской и Запорожской областях – угроза ударных БПЛА.
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке. Из-за этого есть угроза применения авиационных средств поражения.