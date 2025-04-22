"Шахеды" залетают в Украину: где сейчас звучит тревога

Российская армия вечером 22 апреля снова запустила свои ударные беспилотники типа "Шахед" по Украине. Из-за этого областями нашего государства начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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