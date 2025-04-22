"Шахеды" залетают в Украину: где сейчас звучит тревога
Российская армия вечером 22 апреля снова запустила свои ударные беспилотники типа "Шахед" по Украине. Из-за этого областями нашего государства начала распространяться воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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В Одессе снова прогремели взрывы, передает корреспондентка 24 Канала. Большинство "Шахедов" продолжают движение в направлении Полтавы/Полтавского района. БПЛА движутся курсом на Одессу/Черноморск! В Одессе прогремели взрывы. Движение ударных БПЛА через Сумскую и Харьковскую области – в направлении Полтавской. Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте Группы ударных БПЛА из акватории Черного моря – в направлении Одесской области. Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА!
В Одессе снова прогремели взрывы, передает корреспондентка 24 Канала.
Большинство "Шахедов" продолжают движение в направлении Полтавы/Полтавского района.
БПЛА движутся курсом на Одессу/Черноморск!
В Одессе прогремели взрывы.
Движение ударных БПЛА через Сумскую и Харьковскую области – в направлении Полтавской.
Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте
Группы ударных БПЛА из акватории Черного моря – в направлении Одесской области.
Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА!