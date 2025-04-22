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24 Канал Новости Украины "Шахеды" залетают в Украину: где сейчас звучит тревога
22 апреля, 22:42
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"Шахеды" залетают в Украину: где сейчас звучит тревога

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 22 апреля снова запустила свои ударные беспилотники типа "Шахед" по Украине. Из-за этого областями нашего государства начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме В течение дня 22 апреля россияне атаковали 77 БпЛА: сколько удалось сбить

Что известно о воздушной тревоге

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23:08, 22 апреля

В Одессе снова прогремели взрывы, передает корреспондентка 24 Канала.

23:07, 22 апреля

Большинство "Шахедов" продолжают движение в направлении Полтавы/Полтавского района.

22:53, 22 апреля

БПЛА движутся курсом на Одессу/Черноморск!

22:50, 22 апреля

В Одессе прогремели взрывы.

22:38, 22 апреля

Движение ударных БПЛА через Сумскую и Харьковскую области – в направлении Полтавской.

22:35, 22 апреля

Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте

22:13, 22 апреля

Группы ударных БПЛА из акватории Черного моря – в направлении Одесской области.

20:56, 22 апреля

Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА!