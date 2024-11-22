Украина под атакой "Шахедов": в каких областях прозвучала тревога

22 ноября 2024, 23:52
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Автор: Владислав Кравцов

Российская армия в ночь с 22 на 23 ноября запустила по Украине свои беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей прозвучала воздушная тревога.

Сначала угроза была для северо-восточного региона. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

00:33, 23 ноября

Местные телеграм-каналы сообщают, что в районе Харькова слышны взрывы. Там ПВО сбивают вражеские БПЛА.

00:13, 23 ноября

Харьков – в вашем направлении вражеский ударный БПЛА с юго-запада!

23:57, 22 ноября

Запорожская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА!

23:48, 22 ноября

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

23:36, 22 ноября

Вражеский ударный БПЛА на Сумщине – курсом на Харьковщину.

23:10, 22 ноября

Сумщина – угроза применения вражеских ударных БПЛА!