Украина под атакой "Шахедов": в каких областях прозвучала тревога
Российская армия в ночь с 22 на 23 ноября запустила по Украине свои беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей прозвучала воздушная тревога.
Сначала угроза была для северо-восточного региона. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Местные телеграм-каналы сообщают, что в районе Харькова слышны взрывы. Там ПВО сбивают вражеские БПЛА. Харьков – в вашем направлении вражеский ударный БПЛА с юго-запада! Запорожская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА! Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте Вражеский ударный БПЛА на Сумщине – курсом на Харьковщину. Сумщина – угроза применения вражеских ударных БПЛА!
Местные телеграм-каналы сообщают, что в районе Харькова слышны взрывы. Там ПВО сбивают вражеские БПЛА.
Харьков – в вашем направлении вражеский ударный БПЛА с юго-запада!
Запорожская область – угроза применения вражеских ударных БПЛА!
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Вражеский ударный БПЛА на Сумщине – курсом на Харьковщину.
Сумщина – угроза применения вражеских ударных БПЛА!