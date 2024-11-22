Украина под атакой "Шахедов": в каких областях прозвучала тревога

Российская армия в ночь с 22 на 23 ноября запустила по Украине свои беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей прозвучала воздушная тревога.

Сначала угроза была для северо-восточного региона. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

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