Украину атакуют "Шахеды": в Киевской и ряде областей звучит тревога

Российская армия в ночь на 24 ноября запустила свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. Из-за этого в ряде областей прозвучала тревога.

Угроза началась с северо-восточного региона и распространилась дальше на запад. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, немедленно направляться в укрытия гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

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