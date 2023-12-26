В Одессе раздавались громкие звуки взрывов: Россия снова атаковала Украину "Шахедами"

Россия снова вечером 26 декабря запустила "Шахеды". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Россия не перестает атаковать украинские мирные города ударными дронами. На Востоке и на Юге объявили об угрозе обстрелов, передает 24 Канал.

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