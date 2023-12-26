В Одессе раздавались громкие звуки взрывов: Россия снова атаковала Украину "Шахедами"

26 декабря 2023, 23:50
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Россия снова вечером 26 декабря запустила "Шахеды". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Россия не перестает атаковать украинские мирные города ударными дронами. На Востоке и на Юге объявили об угрозе обстрелов, передает 24 Канал.

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02:01, 27 декабря

В Полтавской области раздалась воздушная тревога. Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" держат курс на Кременчуг.

01:41, 27 декабря

Воздушные силы сообщили о движении "Шахедов" в направлении Днепра. Жителей города призывали находиться в укрытиях.

01:23, 27 декабря

Воздушные силы предотвратили угрозу применения ударных беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях.

01:02, 27 декабря

В Одесской области раздался отбой воздушной тревоги.

00:18, 27 декабря

В Хмельницкой области раздался отбой воздушной тревоги.

23:56, 26 декабря

В Одессе раздались громкие взрывы. Находитесь в укрытиях

23:45, 26 декабря

Глава Херсонской МВА Роман Мрочко призвал жителей Херсона находиться в укрытии из-за движения "Шахедов" с временно оккупированного левобережья Херсонской области.

Воздушные силы также сообщили, что "Шахед" из Черного моря следует в направлении Одессы, а еще один в Хмельницкой области – в направлении Староконстантинова.

22:49, 26 декабря

В Силах обороны юга Украины сообщили, что сейчас остатки "Шахедов" находятся в Винницкой области. Тревогу также объявили в Днепропетровской области.

22:27, 26 декабря

В Житомирской области раздался отбой воздушной тревоги

21:36, 26 декабря

В Хмельнитчине также угроза применения вражеских дронов.

21:16, 26 декабря

21:08, 26 декабря

В Житомирской области также угроза применения ударных дронов типа "Шахед".

20:31, 26 декабря

Направление дронов

В Воздушных силах сообщили, что "Shahed" севернее Николаева - следует на запад.
Южнее Кропивницкого – западнее.
На востоке Винницкой области – курсом на северо-запад.

20:29, 26 декабря

По состоянию на 20.29 тревогу также объявили и в Черкасской и Винницкой областях.

20:28, 26 декабря

"Шахеды" также двигаются по направлению к кривому Рогу.

20:27, 26 декабря

"Шахеды" двигались с Николаевщины в Одесскую область.

20:26, 26 декабря

Россия запустила "Шахеды"

Сначала покраснели Херсонская и Николаевская области. В Воздушных силах предупредили об угрозе использования ударных БПЛА.

20:25, 26 декабря

Угроза баллистики с Юга

Позже также сообщили, что на Юге есть угроза использования баллистического вооружения.

20:24, 26 декабря

На Востоке активность вражеской авиации

Приблизительно в 17:40 Воздушные силы сообщили, что на Востоке враг активизировал свою тактическую авиацию.

Автор: Владислав Кравцов, Вікторія Кульженко