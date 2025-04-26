В Украину залетают вражеские "Шахеды": где сейчас звучит тревога

Российская армия вечером 26 апреля запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по ряду регионов начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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