В Украину залетают вражеские "Шахеды": где сейчас звучит тревога
Российская армия вечером 26 апреля запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по ряду регионов начала распространяться воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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БПЛА с Сумщины – на Харьковщину. Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте БПЛА к востоку от города Сумы, курс – юго-восточный. Сумская область – угроза применения ударных БПЛА! Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА!
БПЛА с Сумщины – на Харьковщину.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА к востоку от города Сумы, курс – юго-восточный.
Сумская область – угроза применения ударных БПЛА!
Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА!