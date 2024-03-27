Угроза "Шахедов" с севера: в ряде областей Украины раздается воздушная тревога

Российские захватчики ночью 27 марта пустили по территории Украины свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.

На этот раз оккупанты пустили "Шахеды" на территорию нашего государства с севера. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это убережет жизнь и облегчит работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

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