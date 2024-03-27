Угроза "Шахедов" с севера: в ряде областей Украины раздается воздушная тревога
Российские захватчики ночью 27 марта пустили по территории Украины свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.
На этот раз оккупанты пустили "Шахеды" на территорию нашего государства с севера. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это убережет жизнь и облегчит работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Сирены прозвучали в Полтавской области. Воздушная тревога в Харьковской области. Военные отметили, что БПЛА из Сумской области заходят в Черниговскую область, курс задан. Воздушные силы предупредили, что в Сумской области – угроза применения ударных БПЛА.
Сирены прозвучали в Полтавской области.
Воздушная тревога в Харьковской области.
Военные отметили, что БПЛА из Сумской области заходят в Черниговскую область, курс задан.
Воздушные силы предупредили, что в Сумской области – угроза применения ударных БПЛА.