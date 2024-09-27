Украину снова атакуют "Шахеды": для каких областей есть угроза
Российская армия в ночь с 26 на 27 сентября в очередной раз атаковала Украину своими ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.
В первую очередь угроза была для жителей южного и восточного регионов. 24 Канал призывает жителей областей, где звучали сирены, направляться в укрытия гражданской защиты.
К теме Ночью "Шахеды" снова залетали в Беларусь, один – из России: у Лукашенко поднимали авиацию
Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Ракетная опасность Запорожская область. В Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях – отбой. Обновление по "Шахедам": Возможна работа ПВО. Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте Еще один "Шахед" подлетает с моря в район Черноморска, возможна работа ПВО. Одесская область – один из ударных БПЛА на западе возле границы в направлении Тирасполя! Разведывательный БпЛА россиян возле Днепра проводит доразведку. Угроза применения баллистики в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Запорожской области. Воздушные силы призвали жителей Днепра направляться немедленно в укрытие. Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО. Воздушные силы сообщили, что: Одесская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО. Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО. Херсонская и Николаевская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.
Ракетная опасность Запорожская область.
В Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях – отбой.
Обновление по "Шахедам":
Возможна работа ПВО.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Еще один "Шахед" подлетает с моря в район Черноморска, возможна работа ПВО.
Одесская область – один из ударных БПЛА на западе возле границы в направлении Тирасполя!
Разведывательный БпЛА россиян возле Днепра проводит доразведку.
Угроза применения баллистики в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Запорожской области.
Воздушные силы призвали жителей Днепра направляться немедленно в укрытие.
Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.
Воздушные силы сообщили, что:
Одесская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.
Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.
Херсонская и Николаевская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.