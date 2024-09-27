Украину снова атакуют "Шахеды": для каких областей есть угроза

27 сентября 2024, 00:54
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Автор: Владислав Кравцов

Российская армия в ночь с 26 на 27 сентября в очередной раз атаковала Украину своими ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.

В первую очередь угроза была для жителей южного и восточного регионов. 24 Канал призывает жителей областей, где звучали сирены, направляться в укрытия гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

01:27, 27 сентября

Ракетная опасность Запорожская область.

01:14, 27 сентября

В Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях – отбой.

01:12, 27 сентября

Обновление по "Шахедам":

  • Три БПЛА на юге Одесской области.
  • Пять БПЛА в море посреди Крыма и Одесской области. Курс – западный на Одесскую область.
  • Два БПЛА на подлете к Заливу.

Возможна работа ПВО.

00:52, 27 сентября

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

00:41, 27 сентября

Еще один "Шахед" подлетает с моря в район Черноморска, возможна работа ПВО.

00:36, 27 сентября

Одесская область – один из ударных БПЛА на западе возле границы в направлении Тирасполя!

00:32, 27 сентября

Разведывательный БпЛА россиян возле Днепра проводит доразведку.

00:29, 27 сентября

Угроза применения баллистики в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Запорожской области.

Воздушные силы призвали жителей Днепра направляться немедленно в укрытие.

00:05, 27 сентября

Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.

23:53, 26 сентября

Воздушные силы сообщили, что:

  • "Шахеды" в Одесской области движутся курсом западным;
  • "Шахеды" на севере Херсонской области и юге Николаевской движутся курсом на северо-запад.
23:40, 26 сентября

Одесская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.

23:06, 26 сентября

Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.

22:57, 26 сентября

Херсонская и Николаевская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.