Украину снова атакуют "Шахеды": для каких областей есть угроза

Российская армия в ночь с 26 на 27 сентября в очередной раз атаковала Украину своими ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.

В первую очередь угроза была для жителей южного и восточного регионов. 24 Канал призывает жителей областей, где звучали сирены, направляться в укрытия гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

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