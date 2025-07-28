"Шахеды" атакуют Украину: где объявлена тревога
Российская армия вечером 28 июля запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого областями распространилась воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К теме Враг атаковал Украину более 300 дронами и ракетами: как отработала ПВО
Что известно о воздушной тревоге?
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Где сейчас есть тревога в Украине: смотрите на карте
Зафиксированы пуски ударных БпЛА из района Орла. Новая группа вражеских БпЛА из Курской области на Сумщину! БпЛА из Белгородской области России – на север Харьковщины! Вражеские БПЛА из Курской области, России – на Сумщину! Отбой по всем областям. Вражеский БПЛА на юго-востоке Черниговщины – курсом на запад! Вражеский БПЛА на границе Сумской и Черниговской областей Привлечены средства для сбивания. Вражеские БПЛА из Белгородской области, России – на юг Сумщины! КАБы на Донетчину и Днепропетровщину! Группа вражеских ударных БПЛА из Белгородской области, России – на Харьковщину! Группа вражеских ударных БПЛА из Курской области, России – на Сумщину!
К тому же "Шахеды" на западе Сумщины курсируют на Черниговщину!
Зафиксированы пуски ударных БпЛА из района Орла.
Новая группа вражеских БпЛА из Курской области на Сумщину!
БпЛА из Белгородской области России – на север Харьковщины!
Вражеские БПЛА из Курской области, России – на Сумщину!
Отбой по всем областям.
Вражеский БПЛА на юго-востоке Черниговщины – курсом на запад!
Вражеский БПЛА на границе Сумской и Черниговской областей Привлечены средства для сбивания.
Вражеские БПЛА из Белгородской области, России – на юг Сумщины!
КАБы на Донетчину и Днепропетровщину!
Группа вражеских ударных БПЛА из Белгородской области, России – на Харьковщину!
Группа вражеских ударных БПЛА из Курской области, России – на Сумщину!