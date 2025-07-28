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24 Канал Новости Украины "Шахеды" атакуют Украину: где объявлена тревога
28 июля, 22:11
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"Шахеды" атакуют Украину: где объявлена тревога

Анастасия Горецкая, Владислав Кравцов

Российская армия вечером 28 июля запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого областями распространилась воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге?

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Где сейчас есть тревога в Украине: смотрите на карте

 

22:10, 28 июля

Зафиксированы пуски ударных БпЛА из района Орла.

22:08, 28 июля

Новая группа вражеских БпЛА из Курской области на Сумщину!
К тому же "Шахеды" на западе Сумщины курсируют на Черниговщину!

21:56, 28 июля

БпЛА из Белгородской области России – на север Харьковщины!

21:47, 28 июля

Вражеские БПЛА из Курской области, России – на Сумщину!

21:30, 28 июля

Отбой по всем областям.

19:30, 28 июля

Вражеский БПЛА на юго-востоке Черниговщины – курсом на запад!

19:05, 28 июля

Вражеский БПЛА на границе Сумской и Черниговской областей Привлечены средства для сбивания.

18:54, 28 июля

Вражеские БПЛА из Белгородской области, России – на юг Сумщины!

17:56, 28 июля

КАБы на Донетчину и Днепропетровщину!

17:55, 28 июля

Группа вражеских ударных БПЛА из Белгородской области, России – на Харьковщину!

17:40, 28 июля

Группа вражеских ударных БПЛА из Курской области, России – на Сумщину!