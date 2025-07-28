"Шахеды" атакуют Украину: где объявлена тревога

Российская армия вечером 28 июля запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого областями распространилась воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге?

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