Россияне запустили "Шахеды" на Восток Украины: в регионе раздается воздушная тревога
Российская армия вечером 29 февраля снова запустила свои беспилотные летательные аппараты. Речь идет об ударных дронах-камикадзе типа "Шахед".
Угроза существовала для жителей восточных областей нашего государства. 24 Канал призывает жителей регионов, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.
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Воздушная тревога 29 февраля была из-за "Шахедов"Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Воздушные силы предупредили о БПЛА из Днепропетровской области (Петропавловский район), движущемся курсом в Донецкую область. Воздушные силы предупредили о БПЛА в южной части Павлограда Днепропетровской области. Воздушные силы сообщили о БПЛА в Чугуевском районе Харьковской области. Курс российско-иранского беспилотника южный. Воздушные силы предупреждали о БПЛА курсом на Новомосковск Днепропетровской области. В Харьковской области угроза ударных БПЛА! Воздушные силы сообщали о БПЛА в Синельниковском районе, движущемся в направлении Днепра. Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА с Юго-Востока через Запорожскую область, который зашел в Днепропетровскую область. Вектор движения беспилотника на Днепр.
Воздушные силы предупредили о БПЛА из Днепропетровской области (Петропавловский район), движущемся курсом в Донецкую область.
Воздушные силы предупредили о БПЛА в южной части Павлограда Днепропетровской области.
Воздушные силы сообщили о БПЛА в Чугуевском районе Харьковской области. Курс российско-иранского беспилотника южный.
Воздушные силы предупреждали о БПЛА курсом на Новомосковск Днепропетровской области.
В Харьковской области угроза ударных БПЛА!
Воздушные силы сообщали о БПЛА в Синельниковском районе, движущемся в направлении Днепра.
Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА с Юго-Востока через Запорожскую область, который зашел в Днепропетровскую область. Вектор движения беспилотника на Днепр.