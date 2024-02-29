Россияне запустили "Шахеды" на Восток Украины: в регионе раздается воздушная тревога

29 февраля 2024, 22:23
Читати новину українською

Российская армия вечером 29 февраля снова запустила свои беспилотные летательные аппараты. Речь идет об ударных дронах-камикадзе типа "Шахед".

Угроза существовала для жителей восточных областей нашего государства. 24 Канал призывает жителей регионов, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

К теме "Шахеды" атаковали Одессу: обломки дронов вызвали пожар

Воздушная тревога 29 февраля была из-за "Шахедов"

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
 

22:35, 29 февраля

Воздушные силы предупредили о БПЛА из Днепропетровской области (Петропавловский район), движущемся курсом в Донецкую область.

22:24, 29 февраля

Сейчас воздушная тревога звучит в таких областях Украины:

  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • АР Крым.


Воздушная тревога 29 февраля / Скриншот 24 Канала

22:03, 29 февраля

Воздушные силы предупредили о БПЛА в южной части Павлограда Днепропетровской области.

22:01, 29 февраля

Воздушные силы сообщили о БПЛА в Чугуевском районе Харьковской области. Курс российско-иранского беспилотника южный.

21:55, 29 февраля

Воздушные силы предупреждали о БПЛА курсом на Новомосковск Днепропетровской области.

21:52, 29 февраля

В Харьковской области угроза ударных БПЛА!

21:39, 29 февраля

Воздушные силы сообщали о БПЛА в Синельниковском районе, движущемся в направлении Днепра.

21:10, 29 февраля

Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА с Юго-Востока через Запорожскую область, который зашел в Днепропетровскую область. Вектор движения беспилотника на Днепр.

 

Автор: Владислав Кравцов