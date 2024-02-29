Россияне запустили "Шахеды" на Восток Украины: в регионе раздается воздушная тревога

Российская армия вечером 29 февраля снова запустила свои беспилотные летательные аппараты. Речь идет об ударных дронах-камикадзе типа "Шахед".

Угроза существовала для жителей восточных областей нашего государства. 24 Канал призывает жителей регионов, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Воздушная тревога 29 февраля была из-за "Шахедов"

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