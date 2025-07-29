Украина снова под атакой "Шахедов": для каких областей есть опасность
Российская армия в ночь на 30 июля в очередной раз запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по областям распространяется тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге?
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Где сейчас объявлена тревога в Украине: смотрите на карте
Вражеский БПЛА зафиксирован в небе над Харьковом. Оставайтесь в укрытиях! Угроза сохраняется, В Черниговской области и Вышгородском районе Киевской области – отбой тревоги. В Харькове слышали взрыв, написал городской голова Игорь Терехов. Город Харьков – БПЛА над городом. Павлоград – находитесь в укрытиях! В Херсонской и Николаевской областях – отбой тревоги. В Павлограде прогремели взрывы, сообщает Суспильное. В Николаеве слышали взрыв, пишет Суспильное. Скоростная цель на Очаков! БПЛА на Павлоград с востока и запада! Скоростная цель на Очаков! Херсонская, Николаевская области – ракетная опасность. БпЛА на востоке Днепропетровской области, курс – северо-западный. Павлоград/район – находитесь в укрытиях! Харьков – БПЛА в направлении города с востока. Киевская область (Вышгородский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА! Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА: БПЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс – северный; БПЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный; БПЛА на Сумщине севернее н.п. Терны, курс – южный. БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-западный. Полтавская, Кировоградская области – угроза применения врагом ударных БПЛА! Несколько групп вражеских БПЛА на севере Черниговской и Сумской областей. Курс – южный. БПЛА приближаются к Никополю с юга. Днепропетровская область (Криворожский, Никопольский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА! Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
– написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Вражеский БПЛА зафиксирован в небе над Харьковом. Оставайтесь в укрытиях! Угроза сохраняется,
В Черниговской области и Вышгородском районе Киевской области – отбой тревоги.
В Харькове слышали взрыв, написал городской голова Игорь Терехов.
Город Харьков – БПЛА над городом.
Павлоград – находитесь в укрытиях!
В Херсонской и Николаевской областях – отбой тревоги.
В Павлограде прогремели взрывы, сообщает Суспильное.
В Николаеве слышали взрыв, пишет Суспильное.
Скоростная цель на Очаков!
БПЛА на Павлоград с востока и запада!
Скоростная цель на Очаков!
Херсонская, Николаевская области – ракетная опасность.
БпЛА на востоке Днепропетровской области, курс – северо-западный. Павлоград/район – находитесь в укрытиях!
Харьков – БПЛА в направлении города с востока.
Киевская область (Вышгородский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
БПЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс – северный;
БПЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный;
БПЛА на Сумщине севернее н.п. Терны, курс – южный.
БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-западный.
Полтавская, Кировоградская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Несколько групп вражеских БПЛА на севере Черниговской и Сумской областей. Курс – южный.
БПЛА приближаются к Никополю с юга.
Днепропетровская область (Криворожский, Никопольский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.