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24 Канал Новости Украины Украина снова под атакой "Шахедов": для каких областей есть опасность
29 июля, 23:13
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Украина снова под атакой "Шахедов": для каких областей есть опасность

Владислав Кравцов

Российская армия в ночь на 30 июля в очередной раз запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по областям распространяется тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Где сейчас объявлена тревога в Украине: смотрите на карте

 

02:20, 30 июля

Вражеский БПЛА зафиксирован в небе над Харьковом. Оставайтесь в укрытиях! Угроза сохраняется, 
– написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

02:04, 30 июля

В Черниговской области и Вышгородском районе Киевской области – отбой тревоги.

01:54, 30 июля

В Харькове слышали взрыв, написал городской голова Игорь Терехов.

01:31, 30 июля

Город Харьков – БПЛА над городом.

01:00, 30 июля

Павлоград – находитесь в укрытиях!

00:54, 30 июля

В Херсонской и Николаевской областях – отбой тревоги.

00:38, 30 июля

В Павлограде прогремели взрывы, сообщает Суспильное.

00:26, 30 июля

В Николаеве слышали взрыв, пишет Суспильное.

00:26, 30 июля

Скоростная цель на Очаков!

00:24, 30 июля

БПЛА на Павлоград с востока и запада!

00:20, 30 июля

Скоростная цель на Очаков!

Херсонская, Николаевская области – ракетная опасность.

00:19, 30 июля

БпЛА на востоке Днепропетровской области, курс – северо-западный. Павлоград/район – находитесь в укрытиях!

00:11, 30 июля

Харьков – БПЛА в направлении города с востока.

00:05, 30 июля

Киевская область (Вышгородский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!

23:49, 29 июля

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

  • БПЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс – северный;

  • БПЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный;

  • БПЛА на Сумщине севернее н.п. Терны, курс – южный.

  • БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-западный.

23:30, 29 июля

Полтавская, Кировоградская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!

22:56, 29 июля

Несколько групп вражеских БПЛА на севере Черниговской и Сумской областей. Курс – южный.

22:53, 29 июля

БПЛА приближаются к Никополю с юга.

22:50, 29 июля

Днепропетровская область (Криворожский, Никопольский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!

22:41, 29 июля

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.