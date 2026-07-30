Украина снова под атакой "Шахедов", есть удары в Харькове и Запорожье: для каких областей есть угроза
Вечером 30 июля россияне проводят атаку по Украине с помощью своих ударных дронов типа "Шахед". В связи с этим в областях уже объявлена воздушная тревога.
За передвижением вражеских дронов и ракет следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.
Что известно о воздушной тревоге?
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где прозвучала воздушная тревога: смотрите на карте
Новые группы вражеских ударных БПЛА из акватории Черного моря на юг Одесской области Группы вражеских ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области (вблизи границы с Румынией). В результате вражеской атаки на Запорожье возник пожар. На место выехали все экстренные службы, По словам чиновника, поврежденные здания и нежилые помещения – таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Информации о пострадавших пока не поступало. Внимание! Угроза атак беспилотников на город Запорожье. Попадание вражеского БПЛА типа "Молния" в Слободском районе. Информацию о последствиях уточняем, Реактивные БПЛА в Херсонской области (п. Зеленовка) – курсом на запад. Запуски УАБ в направлении Запорожья и Днепропетровской области. Группа реактивных БПЛА в Херсонской области (ВОТ) – курсом на запад. Реактивный БПЛА к востоку от Чернигова В Сумах слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильне. Запуски УАБ в Харьковской области. Запуски УАБ в Запорожскую, Харьковскую и Донецкую области. Запуски УАБ в Харьковской области.
– написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
– написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Новые группы вражеских ударных БПЛА из акватории Черного моря на юг Одесской области
Группы вражеских ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области (вблизи границы с Румынией).
В результате вражеской атаки на Запорожье возник пожар. На место выехали все экстренные службы,
По словам чиновника, поврежденные здания и нежилые помещения – таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Информации о пострадавших пока не поступало.
Внимание! Угроза атак беспилотников на город Запорожье.
Попадание вражеского БПЛА типа "Молния" в Слободском районе. Информацию о последствиях уточняем,
Реактивные БПЛА в Херсонской области (п. Зеленовка) – курсом на запад.
Запуски УАБ в направлении Запорожья и Днепропетровской области.
Группа реактивных БПЛА в Херсонской области (ВОТ) – курсом на запад.
Реактивный БПЛА к востоку от Чернигова
В Сумах слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильне.
Запуски УАБ в Харьковской области.
Запуски УАБ в Запорожскую, Харьковскую и Донецкую области.
Запуски УАБ в Харьковской области.