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24 Канал Новости Украины Украина снова под атакой "Шахедов", есть удары в Харькове и Запорожье: для каких областей есть угроза
30 июля, 23:16
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Обновлено - 00:00, 31 июля

Украина снова под атакой "Шахедов", есть удары в Харькове и Запорожье: для каких областей есть угроза

Владислав Кравцов

Вечером 30 июля россияне проводят атаку по Украине с помощью своих ударных дронов типа "Шахед". В связи с этим в областях уже объявлена воздушная тревога.

За передвижением вражеских дронов и ракет следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где прозвучала воздушная тревога: смотрите на карте

 

00:09, 31 июля

Новые группы вражеских ударных БПЛА из акватории Черного моря на юг Одесской области

23:44, 30 июля

Группы вражеских ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области (вблизи границы с Румынией).

23:40, 30 июля

В результате вражеской атаки на Запорожье возник пожар. На место выехали все экстренные службы, 
– написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По словам чиновника, поврежденные здания и нежилые помещения – таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Информации о пострадавших пока не поступало.

23:32, 30 июля

Внимание! Угроза атак беспилотников на город Запорожье.

23:24, 30 июля

Попадание вражеского БПЛА типа "Молния" в Слободском районе. Информацию о последствиях уточняем, 
– написал мэр Харькова Игорь Терехов.

23:18, 30 июля

Реактивные БПЛА в Херсонской области (п. Зеленовка) – курсом на запад.

22:58, 30 июля

Запуски УАБ в направлении Запорожья и Днепропетровской области.

22:57, 30 июля

  • Группа реактивных БПЛА в Херсонской области (ВОТ) – курсом на запад.

  • Реактивный БПЛА к востоку от Чернигова

22:31, 30 июля

В Сумах слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильне.

22:16, 30 июля

Запуски УАБ в Харьковской области.

21:30, 30 июля

Запуски УАБ в Запорожскую, Харьковскую и Донецкую области.

20:58, 30 июля

Запуски УАБ в Харьковской области.

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Война России с Украиной
Воздушная тревога Воздушные силы ВСУ Атака дронами-камикадзе