Россия запустила дроны в направлении Украины: где сейчас существует угроза

В ночь с 5 на 6 августа Россия проведет атаку на Украину с помощью беспилотников. В некоторых областях объявлена воздушная тревога.

О ситуации в воздушном пространстве сообщают в Воздушных силах ВСУ. 24 Канал собрал основную информацию о передвижении вражеских целей.

Что известно об атаке врага?

Призываем не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях во время тревоги в вашем регионе.

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В каких регионах объявлена воздушная тревога: смотрите карту