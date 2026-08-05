Россия запустила дроны в направлении Украины: где сейчас существует угроза
В ночь с 5 на 6 августа Россия проведет атаку на Украину с помощью беспилотников. В некоторых областях объявлена воздушная тревога.
О ситуации в воздушном пространстве сообщают в Воздушных силах ВСУ. 24 Канал собрал основную информацию о передвижении вражеских целей.
Что известно об атаке врага?
Призываем не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях во время тревоги в вашем регионе.
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В каких регионах объявлена воздушная тревога: смотрите карту
Черниговская область: реактивные БПЛА в сторону Куликовки и Мены. В Николаеве слышен взрыв. БПЛА, курсом на Каменское/Днепр с юго-запада. БПЛА из Сумской области (Лебедин) в направлении Полтавской области. БПЛА над Харьковом. КАБы в направлении Запорожья. КАБы в Днепропетровскую и Донецкую области.
Черниговская область: реактивные БПЛА в сторону Куликовки и Мены.
В Николаеве слышен взрыв.
БПЛА, курсом на Каменское/Днепр с юго-запада.
БПЛА из Сумской области (Лебедин) в направлении Полтавской области.
БПЛА над Харьковом.
КАБы в направлении Запорожья.
КАБы в Днепропетровскую и Донецкую области.