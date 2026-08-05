Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россия запустила дроны в направлении Украины: где сейчас существует угроза
5 августа, 23:31
3
Обновлено - 23:33, 5 августа

Россия запустила дроны в направлении Украины: где сейчас существует угроза

Даниил Жоров

В ночь с 5 на 6 августа Россия проведет атаку на Украину с помощью беспилотников. В некоторых областях объявлена воздушная тревога.

О ситуации в воздушном пространстве сообщают в Воздушных силах ВСУ. 24 Канал собрал основную информацию о передвижении вражеских целей.

Что известно об атаке врага?

Призываем не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях во время тревоги в вашем регионе.

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

В каких регионах объявлена воздушная тревога: смотрите карту

 

 

00:15, 06 августа

Черниговская область: реактивные БПЛА в сторону Куликовки и Мены.

23:32, 05 августа

В Николаеве слышен взрыв.

23:04, 05 августа

БПЛА, курсом на Каменское/Днепр с юго-запада.

22:14, 05 августа

БПЛА из Сумской области (Лебедин) в направлении Полтавской области.

21:30, 05 августа

БПЛА над Харьковом.

КАБы в направлении Запорожья.

21:15, 05 августа

КАБы в Днепропетровскую и Донецкую области.

Связанные темы:

Война России с Украиной Атака дронами-камикадзе
Воздушная тревога