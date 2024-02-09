Россияне пустили "Шахеды" на Восток и Юг Украины: где сейчас летают вражеские дроны

Российская армия поздно вечером 8 февраля пустила свои беспилотники типа "Шахед". Тревоги прозвучали в восточных областях нашего государства.

Среди первых областей, где прозвучали сирены была Харьковская область. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге