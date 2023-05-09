В ряде областей – воздушная тревога: предварительно, запустили ракеты из стратегической авиации

Россия совершила очередную ракетную атаку по Украине. Поэтому в ряде областей прозвучала воздушная тревога. Не игнорируйте сирены и отправляйтесь немедленно до укрытия.

Страна-навоз продолжает терроризировать мирное население Украины. В ночь на 9 мая россияне могли запустить крылатые ракеты из стратегической авиации. Находитесь в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое воздушной тревоги. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

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Где раздаются сирены

Луганская (с 4 апреля 2022 года);

Харьковская (с 03:33);

Днепропетровская (с 03:33);

Запорожская (с 03:33);

Донецкая (с 03:33);

Полтавская (с 03:33);

Николаевская (с 03:34);

Сумская (с 03:35);

Одесская (с 03:35);

Херсонская (с 03.35 по 03:45); снова прозвучали в 03:53;

Киев (с 04:04);

Кировоградская (04:05);

Житомирская (04:05);

Винницкая (04:05);

Черкасская (04:06);

Черниговская (с 04:06);

Киевская (с 04:07);

Хмельницкая (с 04:25);

Черновицкая (с 04:26).

Карта воздушных тревог на 04:29 / Скриншот

Вероятно, атака со стратегической авиации

мониторинговый канал Monitor сообщил, что один борт Ту-22М3 взлетел с аэродрома "Шайковка".поступила информация о взлете двух Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.Monitor актуализировал информацию. Известно о 4 Ту-95, летевших с Севера России и одном Ту-22М3.известно, что Ту-95 летят к рубежам пуска. Monitor отмечает, что акустически воздушные суда были обнаружены над Саратовом.по предварительной информации, россияне совершили пуск крылатых ракет. Впрочем, неизвестно ни их количество, ни направления. Оставайтесь в укрытиях в регионах, где объявлены воздушные тревоги.в СМИ сообщили, что в Киевской области прогремели взрывы. Пока это вся информация, которую мы имеем на этот счет.

Заметим, что в ночь на 8 мая россияне массированно атаковали Киев дронами-камикадзе. По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил сразу 35 "Шахедов", из которых силы ПВО сбили 35! Их оккупанты подняли в воздух с аэродрома Сеща в Брянской области.

В то же время в Воздушных силах обратились к людям. Их попросили оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и когда работает ПВО. А все потому, что на землю могут падать обломки зенитных ракет и тех же сбитых иранских "мопедов". Это может стать причиной разрушений, травм и даже смертей.