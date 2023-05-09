В ряде областей – воздушная тревога: предварительно, запустили ракеты из стратегической авиации
Россия совершила очередную ракетную атаку по Украине. Поэтому в ряде областей прозвучала воздушная тревога. Не игнорируйте сирены и отправляйтесь немедленно до укрытия.
Страна-навоз продолжает терроризировать мирное население Украины. В ночь на 9 мая россияне могли запустить крылатые ракеты из стратегической авиации. Находитесь в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое воздушной тревоги. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.
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Где раздаются сирены
- Луганская (с 4 апреля 2022 года);
- Харьковская (с 03:33);
- Днепропетровская (с 03:33);
- Запорожская (с 03:33);
- Донецкая (с 03:33);
- Полтавская (с 03:33);
- Николаевская (с 03:34);
- Сумская (с 03:35);
- Одесская (с 03:35);
- Херсонская (с 03.35 по 03:45); снова прозвучали в 03:53;
- Киев (с 04:04);
- Кировоградская (04:05);
- Житомирская (04:05);
- Винницкая (04:05);
- Черкасская (04:06);
- Черниговская (с 04:06);
- Киевская (с 04:07);
- Хмельницкая (с 04:25);
- Черновицкая (с 04:26).
Вероятно, атака со стратегической авиации21:41 мониторинговый канал Monitor сообщил, что один борт Ту-22М3 взлетел с аэродрома "Шайковка".22:07 поступила информация о взлете двух Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.22:15 Monitor актуализировал информацию. Известно о 4 Ту-95, летевших с Севера России и одном Ту-22М3.01:16 известно, что Ту-95 летят к рубежам пуска. Monitor отмечает, что акустически воздушные суда были обнаружены над Саратовом.03:36 по предварительной информации, россияне совершили пуск крылатых ракет. Впрочем, неизвестно ни их количество, ни направления. Оставайтесь в укрытиях в регионах, где объявлены воздушные тревоги.04:37 в СМИ сообщили, что в Киевской области прогремели взрывы. Пока это вся информация, которую мы имеем на этот счет.
Заметим, что в ночь на 8 мая россияне массированно атаковали Киев дронами-камикадзе. По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил сразу 35 "Шахедов", из которых силы ПВО сбили 35! Их оккупанты подняли в воздух с аэродрома Сеща в Брянской области.
В то же время в Воздушных силах обратились к людям. Их попросили оставаться в укрытиях во время воздушных тревог и когда работает ПВО. А все потому, что на землю могут падать обломки зенитных ракет и тех же сбитых иранских "мопедов". Это может стать причиной разрушений, травм и даже смертей.