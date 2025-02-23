Первые в Украине: в Харькове оповещение о воздушных тревогах происходит по новой системе

Для обеспечения нормальной работы государственных учреждений, магазинов и других предприятий в Харьковской области воздушные тревоги теперь раздельные. Если вражеская цель будет держать курс на Харьков – на карте будет отображаться опасность только для города. Так же и для других частей – если угрозы для областного центра нет, тревогу будут включать в отдельных громадах.

Новая дифференцированная система оповещения о воздушных тревогах в Харькове начала работать после длительной работы над проектом. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

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Новая система оповещения для точного определения угрозы

В Харькове впервые ввели проект для того, чтобы предприятия и заведения не останавливали работу без причины на длительное время. Новая система позволит точно определять место, куда враг направляет цели, и объявлять воздушную тревогу именно там. Так, по мнению городских властей, эффективнее будет работать экономика и уменьшаться психоэмоциональная нагрузка на людей.

Эта система – шаг к большей стабильности во всех сферах жизнедеятельности. Бизнес, банки, госучреждения и сфера услуг будут работать дольше, без лишних перерывов. А главное: если раздается сигнал, все будут знать – опасность реальная, и надо немедленно направляться в укрытие,

– пишет Игорь Терехов.

Много месяцев над разработкой новой системы работали инженеры, военные ПВО и РТВ, ГСЧС, ІТ-компания Stfalcon и компания Ajax Systems и представителей других служб.

Терехов также привел статистику, которая показывает частоту объявления воздушной тревоги в Харьковской области за прошлый год. Сигнал опасности прозвучал 2113 раз, 156 дней жизни жители провели под сиренами. Однако из них лишь 455 сигналов объявляли непосредственно в городе, что меньше от общего количества в пять раз.

Ранее подобную систему тестировали в Черкасской области. Она предусматривает, что опасность объявляют не на территории всей области, а в отдельных районах. В случае успешного испытания, такой проект могут ввести во всех областях.