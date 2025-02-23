Нова диференційована система оповіщення про повітряні тривоги у Харкові почала працювати після тривалої роботи над проєктом. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

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Нова система оповіщення для точного визначення загрози

У Харкові вперше запровадили проєкт для того, щоб підприємства та закладі не зупиняли роботу без причини на тривалий час. Нова система дозволить точно визначати місце, куди ворог направляє цілі, та оголошувати повітряну тривогу саме там. Так, на думку міської влади, ефективніше працюватиме економіка та зменшуватиметься психоемоційне навантаження на людей.

Ця система – крок до більшої стабільності в усіх сферах життєдіяльності. Бізнес, банки, держустанови та сфера послуг працюватимуть довше, без зайвих перерв. А головне: якщо лунає сигнал, усі знатимуть – небезпека реальна, і треба негайно прямувати в укриття,

– пише Ігор Терехов.

Багато місяців над розробкою нової системи працювали інженери, військові ППО та РТВ, ДСНС, ІТ-компанія Stfalcon та компанія Ajax Systems і представників інших служб.

Терехов також навів статистику, яка показує частоту оголошення повітряної тривоги в Харківській області за минулий рік. Сигнал небезпеки пролунав 2113 разів, 156 днів життя жителі провели під сиренами. Однак з них лише 455 сигналів оголошували безпосередньо в місті, що менше від загальної кількості в пʼять разів.

Раніше подібну систему тестували в Черкаській області. Вона передбачає, що небезпеку оголошують не на території всієї області, а в окремих районах. У разі успішного випробовування, такий проєкт можуть запровадити в усіх областях.