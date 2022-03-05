Воздушная тревога в Киеве: все в укрытие
5 марта 2022 , 07:00Читати новину українською
В Киеве объявили воздушную тревогу. Людей призвали немедленно перейти в укрытие.
Соответствующую информацию они обнародовали в 6:55 5 марта. Эту тревогу объявили на 10 день войны, которую Россия начала против Украины.
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Сирены в Киеве
Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!
– сообщили в КГГА.
Всех людей призвали срочно проследовать в укрытие гражданской защиты.
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