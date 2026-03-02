На Кипре раздается воздушная тревога: самолеты с базы ВВС Британии подняты в воздух, - СМИ

После второй атаки иранских дронов на британскую военную базу на Кипре начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. Военно-воздушные силы Британии поднялись в воздух, а посольство США предупредило граждан не приближаться к территориям.

Об этом сообщил кипрский телеканал CyBC.

На Кипре раздается сигнал воздушной тревоги: что известно?

В понедельник, 2 марта, Иран во второй раз атаковал британскую военную базу на Кипре. На этот раз два дрона, летевших в Акротири, были обезврежены силами ПВО.

Очевидцы говорят, что сирены воздушной тревоги начали звучать в 12:00. Именно тогда в небе над Кипром появились три истребителя Королевских военно-воздушных сил. Базу срочно решили эвакуировать.

Власти не уточняют, или эвакуация происходит с целью мер предосторожности, или существует реальная угроза.

В то же время посольство США на Кипре призвало своих граждан не приближаться к территории объекта из соображений безопасности.

На Кипре раздается воздушная тревога: смотрите видео

Задымление после удара дронов по британской базе на Кипре: смотрите видео

Что известно об атаке дронов на авиабазу Британии на Кипре?