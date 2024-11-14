Уже на финальной стадии, –посол о запуске израильской системы раннего оповещения в Украине

Израиль уже предоставил Украине все необходимое для создания системы раннего оповещения о воздушных угрозах. Эта технология на финальной стадии запуска.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука на Kyiv Jewish Forum 2024.

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Израильская система раннего оповещения в Украине

Посол рассказал, что израильская система раннего оповещения уже на финальной стадии запуска в Украине. Более того, часть фактически уже используется.

Здесь можно говорить о радарах израильского производства трехмерные, это не является секретом, которые используют военные уже сегодня,

– отметил Евгений Корнийчук.

Подчеркнул, они абсолютно пригодны или возможны для закупки в больших объемах в случае необходимости.

Заметим, в мае 2023 года Корнийчук рассказывал, что в Киеве в тестовом режиме заработала израильская система раннего предупреждения о ракетной атаке.

Эта система идентифицирует ракеты и снаряды всех видов, проектирует, куда упадут, определяя и уменьшая территорию, жители которой могут оказаться в опасности. Также рассчитывает, сколько времени имеют люди, чтобы найти укрытие.