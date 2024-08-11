Самая длинная с 2022 года: на Полтавщине тревога длилась более 14 часов

В Полтавской области воздушная тревога продолжалась более 14 часов. Военные объявили об опасности еще в 22:08 10 августа.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что это самая длинная тревога с 2022 года. Ведь отбой объявили только в 12:42 11 августа.

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Что известно о тревоге на Полтавщине

Уже более 14 часов продолжается воздушная тревога на Полтавщине. Это самая длинная тревога в области с 2022 года. В течение этого времени в регионе могли слышать звуки взрывов,

– заявил чиновник в 12:16 11 августа.

По его словам, к счастью, попаданий не зафиксировали, все люди уцелели.

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Воздушные силы ВСУ только в 12:11 11 августа сообщили, что российские оккупанты ночью атаковали Украину:

4 баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области;

57 ударными беспилотниками типа Shahed из районов российских Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска;

вероятно, из реактивной артиллерии ударили по городу Покровск Донецкой области.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных сил сбили 53 вражеских БпЛА в Николаевской, Одесской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях,

– завили военные.

Они объяснили, что северокорейские ракеты KN-23 редко достигают желаемых целей, однако представляют серьезную угрозу населению.

Так, Владимир Зеленский заявил, что Россия в ночь на 11 августа могла атаковать Киевскую область ракетой КНДР. К сожалению, в регионе погибли 35-летний мальчик и его 4-летний сын.