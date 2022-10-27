Почему в Украине участились воздушные тревоги: военный обозреватель объяснил при чем здесь Беларусь

На территории Беларуси есть российские самолеты МиГ-31. Каждый раз, когда они поднимаются в воздух, в Украине включается сигнал воздушной тревоги.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Ранее сообщалось о том, что в Беларуси назвали место, откуда тайно могут запускать иранские шахиды.

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Самолеты МиГ-31 в Беларуси

Коваленко отметил, что в воздушном пространстве Беларуси в настоящее время присутствует много самолетов МиГ-31. Поэтому в Украине увеличилось количество воздушных тревог. Этот самолет поднимается в Беларуси, он берет курс в сторону Украины, набирает необходимую скорость, которая говорит, что он готовится нанести ракетный удар, а затем меняет свой курс и снова заходит на эту траекторию.

Вот такая имитация запуска ракетного оружия. МиГ-31 имеет возможность использовать так называемые гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Они являются авиационной версией ракет "Искандер",

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Коваленко объяснил, как Беларусь причастна к увеличению количества воздушных тревог в Украине: смотрите видео

"Грязная бомба" россиян

Он продолжил, что вполне возможно, что именно на этих ракетах и установлена боевая часть в виде "грязной бомбы". Опасность реальна. Однако, если они используют такую бомбу в Чернобыльской зоне, то радиация будет распространяться не только в Украине.

"Она охватит и Беларусь, она охватит Польшу, страны Балтии. Я не исключаю, что также и Венгрию, Румынию. А это уже атака по странам НАТО. Это уже привлечение 5 статьи коллективной безопасности, поэтому Москва очень рискует, играя в такую игру", – подчеркнул Коваленко.

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