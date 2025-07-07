Приложение "Воздушная тревога" будет объявлять минуту молчания
- Приложение "Воздушная тревога" теперь будет оповещать пользователей о минуте молчания ежедневно в 9:00 утра, чтобы почтить память погибших в результате нападения Российской Федерации на Украину.
- Приложение не требует регистрации и оповещает о различных видах тревог даже в беззвучном режиме, но для получения уведомлений нужно предоставить необходимые разрешения и выбрать регион.
Украинцы, которые пользуются мобильным приложением "Воздушная тревога" отныне будут получать уведомления о минуте молчания. В приложении появилось напоминание о необходимости почтить память тех, кто погиб в борьбе за Украину.
Объявление об этом будет звучать ежедневно в 9:00 утра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на misto.media.
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Как в приложении будут объявлять минуту молчания
По данным издания, ежедневно в 9:00 утра в приложении "Воздушная тревога" будет звучать объявление: "Внимание! Общенациональная минута молчания. Почтим память тех, кто погиб в результате нападения Российской Федерации на Украину!" После этого будет включаться звук щелчка часов.
Заметим, что разработчики приложения недавно добавили эту опцию. Приложение "Воздушная тревога" не требует регистрации и оповещает о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном режиме смартфона.
Для того, чтобы пользователь получал оповещения, необходимо установить приложение на телефон, предоставить ему все необходимые разрешения, выбрать область, район, общину или город.
К слову, ранее в приложении появились дополнительные уведомления о приближении ракеты или беспилотника к конкретному региону и настройки громкости оповещения "Повышенная опасность!". Кроме этого, также добавили оповещения, если сообщение "Повышенная опасность!" перестают поступать.