"Шахеды" атакуют Украину: в каких областях объявлена тревога
Россия не прекращает ежедневного террора украинских. Вечером 25 февраля враг снова направил на Украину дроны-камикадзе.
В ряде областей объявлена воздушная тревога, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать угрозу и направляться в укрытие.
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Где сейчас звучит тревога
Где сейчас тревога: смотрите карту Обновление информации о движении вражеских ударных БпЛА: "Шахеды" на Днепропетровщине курсом на северо-западное направление. Херсон – вражеский ударный БпЛА над городом. Находитесь в укрытиях! Скоростная цель в направлении Черниговской области. Скоростная цель на Сумщине юго-западным курсом. Николаевская и Херсонская области – угроза применения ударных БпЛА! Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА! Сумская область – угроза применения ударных БпЛА!
БпЛА на севере Херсонщины, курс – северо-западный;
БпЛА на Сумщине, курс – западный/юго-западный;
Где сейчас тревога: смотрите карту
Обновление информации о движении вражеских ударных БпЛА:
"Шахеды" на Днепропетровщине курсом на северо-западное направление.
Херсон – вражеский ударный БпЛА над городом. Находитесь в укрытиях!
Скоростная цель в направлении Черниговской области.
Скоростная цель на Сумщине юго-западным курсом.
Николаевская и Херсонская области – угроза применения ударных БпЛА!
Запорожская область – угроза применения ударных БпЛА!
Сумская область – угроза применения ударных БпЛА!