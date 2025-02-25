"Шахеды" атакуют Украину: в каких областях объявлена тревога

Россия не прекращает ежедневного террора украинских. Вечером 25 февраля враг снова направил на Украину дроны-камикадзе.

В ряде областей объявлена воздушная тревога, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать угрозу и направляться в укрытие.

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Где сейчас звучит тревога