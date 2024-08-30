Россияне снова запустили "Шахеды": по областям распространяется воздушная тревога
Российские захватчики в ночь с 30 на 31 августа запустили по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей нашего государства звучала воздушная тревога.
Сначала угроза из-за вражеских беспилотников была для жителей Северо-Востока. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Начальник КГВА заявил: "Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БпЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву работает ПВО". БПЛА с Сумской области, курсом на Черниговскую. Где сейчас продолжается воздушная тревога: смотрите на карте Воздушные силы пишут об ударных БПЛА в западной части Харьковской области, что постоянно меняют курс. А также БПЛА в центральной и южной части Сумской области, курс юго-западный или южный. По данным мониторинговых телеграм-каналов, угроза ударных БПЛА идет с Северо-Восточного направления. Сейчас количество беспилотников в Украине по областям таково: Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА в Сумской области, которые движутся курсом на Полтавскую.
На подступах к Киеву работает ПВО
Начальник КГВА заявил: "Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БпЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву работает ПВО".
БПЛА с Сумской области, курсом на Черниговскую.
Где сейчас продолжается воздушная тревога: смотрите на карте
Воздушные силы пишут об ударных БПЛА в западной части Харьковской области, что постоянно меняют курс. А также БПЛА в центральной и южной части Сумской области, курс юго-западный или южный.
По данным мониторинговых телеграм-каналов, угроза ударных БПЛА идет с Северо-Восточного направления.
Сейчас количество беспилотников в Украине по областям таково:
Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА в Сумской области, которые движутся курсом на Полтавскую.