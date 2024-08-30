Россияне снова запустили "Шахеды": по областям распространяется воздушная тревога

Российские захватчики в ночь с 30 на 31 августа запустили по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей нашего государства звучала воздушная тревога.

Сначала угроза из-за вражеских беспилотников была для жителей Северо-Востока. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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