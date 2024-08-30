Россияне снова запустили "Шахеды": по областям распространяется воздушная тревога

30 августа 2024, 23:35
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Автор: Владислав Кравцов

Российские захватчики в ночь с 30 на 31 августа запустили по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей нашего государства звучала воздушная тревога.

Сначала угроза из-за вражеских беспилотников была для жителей Северо-Востока. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

00:38, 31 августа

На подступах к Киеву работает ПВО

Начальник КГВА заявил: "Воздушная тревога продолжается! Угроза ударных БпЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву работает ПВО".

00:05, 31 августа

  • БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный/юго-западный.
  • Несколько групп на Сумщине, курс юго-западный.
  • БПЛА на границе Харьковщины ты Полтавщины, курс южный.
  • БПЛА на севере Полтавщины, курс южный.
  • БПЛА в южной части Полтавщины, курс южный.
23:35, 30 августа

БПЛА с Сумской области, курсом на Черниговскую.

23:34, 30 августа

Где сейчас продолжается воздушная тревога: смотрите на карте

23:29, 30 августа

Воздушные силы пишут об ударных БПЛА в западной части Харьковской области, что постоянно меняют курс. А также БПЛА в центральной и южной части Сумской области, курс юго-западный или южный.

23:06, 30 августа

По данным мониторинговых телеграм-каналов, угроза ударных БПЛА идет с Северо-Восточного направления.

Сейчас количество беспилотников в Украине по областям таково:

  • 3 БПЛА на границе Харьковской и Сумской областей.
  • 2 БПЛА через Сумской район.
  • 3 БПЛА в Богодуховском районе Харьковской области.
22:50, 30 августа

Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА в Сумской области, которые движутся курсом на Полтавскую.