После ночного террора Россия снова запустила "Шахеды": где раздается воздушная тревога
В ночь на 17 ноября российская армия использовала для атаки по Украине 120 ракет и 90 дронов. Уже с обеда того же дня враг снова прибегнул к террору, запустив "Шахеды".
В части областей снова объявлена воздушная тревога. Призываем не игнорировать сирены и в случае угрозы немедленно направляться в безопасное место. Где именно фиксируют российские "Шахеды", передает 24 Канал.
Смотрите также Россия массированно атаковала Украину: главное о вражеском терроре 17 ноября
Где раздается воздушная тревога
17:00, 17 ноября
БпЛА на Сумщине. Направление движения – Ромны.
БпЛА на Полтавщине. Курс на Кременчуг.
16:39, 17 ноября
БпЛА в пригороде Харькова.
Также "Шахед" на севере Полтавщины. Движется в юго-западном направлении.
16:17, 17 ноября
"Шахеды" движутся в направлении Полтавщины.
16:14, 17 ноября
Воздушные силы предупреждают о нескольких группах БпЛА на Харьковщине.
БпЛА на Сумщине. Направление движения – Ромны.
БпЛА на Полтавщине. Курс на Кременчуг.
БпЛА в пригороде Харькова.
Также "Шахед" на севере Полтавщины. Движется в юго-западном направлении.
"Шахеды" движутся в направлении Полтавщины.
Воздушные силы предупреждают о нескольких группах БпЛА на Харьковщине.