После ночного террора Россия снова запустила "Шахеды": где раздается воздушная тревога

17 ноября 2024, 16:34
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Автор: Дмитрий Усик

В ночь на 17 ноября российская армия использовала для атаки по Украине 120 ракет и 90 дронов. Уже с обеда того же дня враг снова прибегнул к террору, запустив "Шахеды".

В части областей снова объявлена воздушная тревога. Призываем не игнорировать сирены и в случае угрозы немедленно направляться в безопасное место. Где именно фиксируют российские "Шахеды", передает 24 Канал.

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Где раздается воздушная тревога

17:00, 17 ноября

БпЛА на Сумщине. Направление движения – Ромны.

БпЛА на Полтавщине. Курс на Кременчуг.

16:39, 17 ноября

БпЛА в пригороде Харькова.

Также "Шахед" на севере Полтавщины. Движется в юго-западном направлении.

16:17, 17 ноября

"Шахеды" движутся в направлении Полтавщины.

16:14, 17 ноября

Воздушные силы предупреждают о нескольких группах БпЛА на Харьковщине.