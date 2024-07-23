Россия запустила "Шахеды": где существует угроза ударов
23 июля 2024, 23:53Читати новину українською
Вечером 23 июля российская армия снова запустила по территории Украины "Шахеды". Так, в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Как движутся российские дроны и существует опасность ударов, передает 24 Канал.
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Россия запустила "Шахеды"
Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА с Днепропетровской. Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных дронов для Запорожской области.
00:38, 24 июля
23:36, 23 июля
Где сейчас тревоги
23:24, 23 июля
Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА с Днепропетровской.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных дронов для Запорожской области.