Россия запустила "Шахеды": где существует угроза ударов

Вечером 23 июля российская армия снова запустила по территории Украины "Шахеды". Так, в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Как движутся российские дроны и существует опасность ударов, передает 24 Канал.

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Россия запустила "Шахеды"