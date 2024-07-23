Россия запустила "Шахеды": где существует угроза ударов

23 июля 2024, 23:53
Читати новину українською

Вечером 23 июля российская армия снова запустила по территории Украины "Шахеды". Так, в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Как движутся российские дроны и существует опасность ударов, передает 24 Канал.

Смотрите также ВСУ вышли из Крынок: как изменилась линия фронта за неделю

Россия запустила "Шахеды"

00:38, 24 июля

Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА с Днепропетровской.

23:36, 23 июля

Где сейчас тревоги

Группа российских БпЛА на Запорожье. Движутся в направлении Днепропетровской и Херсонской областей.

Также беспилотник на Донетчине через Покровский район.
Курс Северный.

Где сейчас тревоги / alerts.in.ua

23:24, 23 июля

Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных дронов для Запорожской области.

Автор: Владислав Кравцов, Дмитро Усик